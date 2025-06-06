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TPBL／蔣淯安重拾MVP身手延長戰線 教頭讚攻守無可挑剔

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安（右）單場猛轟33分。圖／TPBL提供
蔣淯安（右）單場猛轟33分。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家今天在背水一戰的情況下，靠著替補上陣的球隊一哥蔣淯安猛轟33分外帶9籃板、4助攻、3抄截的表現，以14分差距成功將戰線延長，賽後夢想家教練皮爾曼在談到蔣淯安的表現時也直言是無可挑剔。

夢想家在與海神系列賽前3戰打完後以0：3落後，讓他們今天在高雄巨蛋出賽背負著不能輸的壓力，而前3場比賽發揮空間受限的蔣淯安，也在球隊的危急時刻挺身而出，他全場出手24次命中12球，以5成命中率狂轟33分，且還有9籃板、3抄截演出，攻守兩端都展現十足宰制力。

對於今天重拾MVP等級的身手，蔣淯安賽後直言，前3場比賽自己打得稍微客氣了點，也比較顧慮到團隊的打法，不過今天他心態也稍微調整一下，把自己準備好，把特色發揮出來，「今天在團隊防守做得很好，進攻上我也沒有想得那麼多，把自己特色發揮出來，也把團隊帶得更好。」

而夢想家教練皮爾曼也直言，這是一場必須贏下的比賽，而蔣淯安也在關鍵時刻打出無可挑剔的表現，「他這場表現無可挑剔，把他職業態度展現出來，讓大家看到他的個人能力，進攻端把球隊組織做得很好，需要他得分他就能得分，防守能量也非常好，這場就是無可挑剔。」

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