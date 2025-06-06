快訊

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

美非農數據優於預期 美股電子盤強勁反彈！台指期夜盤跳漲

TPBL／安神救我！ 蔣淯安狂飆33分 夢想家成功延長戰線

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安猛轟33分，幫助背水一戰的夢想家成功延長戰線。圖／TPBL提供
蔣淯安猛轟33分，幫助背水一戰的夢想家成功延長戰線。圖／TPBL提供

在系列賽前三戰打完以0：3落後的福爾摩沙夢想家，今天於高雄巨蛋背水一戰，在蔣淯安從板凳殺出貢獻33分下，夢想家成功以106：92勝出，系列賽追成1：3，並將戰線再度拉回到台中主場。

海神在與夢想家的系列賽前3戰打完收下3連勝後，率先取得聽牌優勢，今天兩隊繼續在海神主場高雄巨蛋交手，背水一戰的夢想家開賽後就打出贏球企圖心，拉出一波開賽10：2的攻勢。

不過今天手感最火燙的則是夢想家後衛蔣淯安，他在林俊吉背負犯規麻煩的情況下從板凳殺出，個人在第二節就拿下14分，並頻頻為隊友製造出手機會，帶領夢想家單節狂轟41分，上半場打完更取得22分領先優勢。

易籃後海神雖然試圖反撲，但夢想家不僅蔣淯安維持火燙手感，同樣是板凳出發的忻沃克也加入搶分行列，單節投進兩顆三分球拿下8分，幫助夢想家三節打完還是保有20分領先。

第四節海神在迫使夢想家接連發生失誤的情況下，逐漸將差距縮小到，不過比賽最後4分半鐘海神卻出現進攻當機的狀況，最終夢想家就以14分差距拿下勝利，將系列賽追到1：3，雙方將於周日於台中洲際迷你蛋進行第5戰。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

籃球

延伸閱讀

TPBL／公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

TPBL／林書豪、高錦瑋領銜年度陣容 國王4人入選最多 

TPBL／胡瓏貿23分飆退夢想家 海神系列賽3連勝聽牌

TPBL／夢想家連2場做遭逆轉惡夢 海神系列賽2：0領先

相關新聞

TPBL／安神救我！ 蔣淯安狂飆33分 夢想家成功延長戰線

在系列賽前三戰打完以0：3落後的福爾摩沙夢想家，今天於高雄巨蛋背水一戰，在蔣淯安從板凳殺出貢獻33分下，夢想家成功以10...

TPBL／蔣淯安重拾MVP身手延長戰線 教頭讚攻守無可挑剔

福爾摩沙夢想家今天在背水一戰的情況下，靠著替補上陣的球隊一哥蔣淯安猛轟33分外帶9籃板、4助攻、3抄截的表現，以14分差...

TPBL／公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

TPBL今天公布2024-25年賽季年度第1、2隊名單，年度第1隊由新北國王當家球星林書豪領軍，包括後衛高錦瑋、前鋒克羅...

TPBL／林書豪、高錦瑋領銜年度陣容 國王4人入選最多 

TPBL今天正式公布 2024-25 賽季年度第一隊（ALL-TPBL FIRST TEAM）與年度第二隊（ALL-TP...

TPBL／讚戰神回到主場做出好調整 林書豪：氣氛好很多

新北國王今天在與台北台新戰神的系列賽第3戰，在戰神洋將莫爾曼前三節就猛轟37分下，國王一度陷入苦戰，但最終仍是靠著6人得...

TPBL／莫爾曼飆37分白搭 戰神苦吞3連敗國王聽牌

在系列賽前兩戰合計輸掉49分後，台北台新戰神今天回到主場總算打出競爭力，尤其是洋將莫爾曼在上半場就狂轟27分，但國王仍是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。