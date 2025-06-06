TPBL／安神救我！ 蔣淯安狂飆33分 夢想家成功延長戰線

在系列賽前三戰打完以0：3落後的福爾摩沙夢想家，今天於高雄巨蛋背水一戰，在蔣淯安從板凳殺出貢獻33分下，夢想家成功以106：92勝出，系列賽追成1：3，並將戰線再度拉回到台中主場。

海神在與夢想家的系列賽前3戰打完收下3連勝後，率先取得聽牌優勢，今天兩隊繼續在海神主場高雄巨蛋交手，背水一戰的夢想家開賽後就打出贏球企圖心，拉出一波開賽10：2的攻勢。

不過今天手感最火燙的則是夢想家後衛蔣淯安，他在林俊吉背負犯規麻煩的情況下從板凳殺出，個人在第二節就拿下14分，並頻頻為隊友製造出手機會，帶領夢想家單節狂轟41分，上半場打完更取得22分領先優勢。

易籃後海神雖然試圖反撲，但夢想家不僅蔣淯安維持火燙手感，同樣是板凳出發的忻沃克也加入搶分行列，單節投進兩顆三分球拿下8分，幫助夢想家三節打完還是保有20分領先。

第四節海神在迫使夢想家接連發生失誤的情況下，逐漸將差距縮小到，不過比賽最後4分半鐘海神卻出現進攻當機的狀況，最終夢想家就以14分差距拿下勝利，將系列賽追到1：3，雙方將於周日於台中洲際迷你蛋進行第5戰。