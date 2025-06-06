快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

TPBL／公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

中央社／ 台北6日電
TPBL今天公布2024-25年賽季年度第1、2隊名單，年度第1隊由新北國王當家球星林書豪領軍。圖／TPBL提供
TPBL今天公布2024-25年賽季年度第1、2隊名單，年度第1隊由新北國王當家球星林書豪領軍。圖／TPBL提供

TPBL今天公布2024-25年賽季年度第1、2隊名單，年度第1隊由新北國王當家球星林書豪領軍，包括後衛高錦瑋、前鋒克羅馬、馬建豪、中鋒沃許本等。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）年度第1隊陣容包括新北國王的林書豪，年度最佳外援沃許本（JasonWashburn），效力於台啤永豐雲豹的克羅馬（Lasannah V. Kromah）、高錦瑋，以及福爾摩沙夢想家的馬建豪。

年度第2隊則有國王林書緯、洋將曼尼高（KennethAlan Manigault Jr.），高雄全家海神蘇文儒、夢想家林俊吉與高柏鍇（Brandon Scott Gilbeck）。

從名單來看，拿下例行賽戰績龍頭寶座的國王，一共有4名球員入選年度第1、2隊，整體戰力相當平均。

例行賽戰績第2的夢想家也有3人入選，只可惜在季後賽首輪目前對海神以0比3落後，晉級總冠軍賽的挑戰非常大。

今年成績大幅突破，打出生涯年的蘇文儒，是海神唯一入選的球員。他透過球團聲明稿表示，感謝大家的肯定，這個賽季學到「對的時機出手，就是好球，進或不進都是其次。」

蘇文儒提到總教練費雪（Mathias Fischer）帶來的不同思維，「教練不會因為我今天得20分就說我做得好，他會告訴我如何更進步，如何讓這支球隊更好，過程中我也學習到如何去打正確的團隊籃球。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

籃球

延伸閱讀

TPBL／林書豪、高錦瑋領銜年度陣容 國王4人入選最多 

TPBL／讚戰神回到主場做出好調整 林書豪：氣氛好很多

TPBL／高柏鎧奪年度防守球員 攜手林書豪等4將入選防守第一隊

TPBL／林書豪獲5月MVP 雲豹遭淘汰克羅馬仍獲最佳外援

相關新聞

TPBL／公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

TPBL今天公布2024-25年賽季年度第1、2隊名單，年度第1隊由新北國王當家球星林書豪領軍，包括後衛高錦瑋、前鋒克羅...

TPBL／林書豪、高錦瑋領銜年度陣容 國王4人入選最多 

TPBL今天正式公布 2024-25 賽季年度第一隊（ALL-TPBL FIRST TEAM）與年度第二隊（ALL-TP...

TPBL／讚戰神回到主場做出好調整 林書豪：氣氛好很多

新北國王今天在與台北台新戰神的系列賽第3戰，在戰神洋將莫爾曼前三節就猛轟37分下，國王一度陷入苦戰，但最終仍是靠著6人得...

TPBL／莫爾曼飆37分白搭 戰神苦吞3連敗國王聽牌

在系列賽前兩戰合計輸掉49分後，台北台新戰神今天回到主場總算打出競爭力，尤其是洋將莫爾曼在上半場就狂轟27分，但國王仍是...

TPBL／擊敗克羅馬、曼尼高 沃許本獲第2座年度外援獎 

TPBL今天公布 2024-25 賽季年度外援（Most Valuable Import）得主，由新北國王洋將沃許本（J...

TPBL／不僅找回狀態還變冷靜 胡瓏貿：我也不知為什麼

高雄全家海神今天在與福爾摩沙夢想家的系列賽第3場比賽中，靠著「海龍王」胡瓏貿全場進帳23分、8籃板、4助攻，以9分差距搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。