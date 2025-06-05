TPBL／讚戰神回到主場做出好調整 林書豪：氣氛好很多

新北國王今天在與台北台新戰神的系列賽第3戰，在戰神洋將莫爾曼前三節就猛轟37分下，國王一度陷入苦戰，但最終仍是靠著6人得分上雙，以9分差距搶下系列賽3：0聽牌優勢，林書豪賽後也直言，戰神今天氣氛確實好很多，並作出很好的調整，但國王仍是靠著團隊贏下這場比賽。

國王在與戰神系列賽前兩戰合計贏下49分後，今天雙方移師戰神主場再度交手，戰神在進行洋將變陣的情況下，莫爾曼也扛起進攻重任，在上半場就攻下27分，前三節則有37分，不過末節他氣力放盡一分未得，最終戰神也以9分差距吞下敗仗。

談到今天讓莫爾曼攻下37分，國王後衛李愷諺坦言，一開始在面對莫爾曼的防守策略上出現一些交代上的問題，讓他打開後，後面也變得很難守，不過後來他們也改變防守策略，就讓莫爾曼盡情去打，但全力封鎖戰神其他球員，最終也收到成效。

至於林書豪也表示，國王今天確實是靠著團隊拿下勝利，尤其到第四節時幾乎每個點都做得很好，在關鍵時刻靠團隊取勝，談到今天戰神的表現，他也給予對手肯定，「當然很難每一場都贏很多或拉開，特別是回到他們主場，他們今天氣氛好很多，也用不一樣陣容，但這一場也可以讓我們做一些調整，他們調整很好，進攻進步很多很多。」

而莫爾曼則表示，在前兩場比賽打完後對於自己的表現感到相當自責，也希望下場比賽能幫助戰神扳回一城，「至少今天我們跟前兩場輸球很不一樣，在場上有去拚搏、戰鬥，前兩場我對自己很生氣，沒有繳出應該有表現，回去後非常自責。」