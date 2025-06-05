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TPBL／莫爾曼飆37分白搭 戰神苦吞3連敗國王聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曼尼高在第四節攻下10分，幫助國王系列賽取得3：0聽牌。圖／TPBL提供
曼尼高在第四節攻下10分，幫助國王系列賽取得3：0聽牌。圖／TPBL提供

在系列賽前兩戰合計輸掉49分後，台北台新戰神今天回到主場總算打出競爭力，尤其是洋將莫爾曼在上半場就狂轟27分，但國王仍是靠著優異的團隊戰力取得領先，下半場將領先差距擴大到雙位數，最終國王就以113：104取勝，系列賽3：0聽牌。

戰神在與國王的系列賽前兩戰，幾乎遭到對手一面倒的碾壓，在首戰輸了26分後，第二戰也以23分差距輸球，不過今天回到主場和平籃球館後，戰神也做出陣容上的調整，改排出莫爾曼、艾力克與米勒的三大陣容，希望從鞏固籃板做起。

而今天上半場莫爾曼也打出他來台代表作，在首節前段他就火力全開，投進4顆三分球拿下球隊前24分中的17分，不過國王在第一節後段也回敬一波9：2攻勢，第一節打完國王仍是取得2分領先。

第二節兩隊則是持續拉鋸，儘管莫爾曼在該節再度有10分進帳，加上板凳出發的陳文宏單節也進帳7分，但國王桑尼與曼尼高在該節也合力拿下19分，加上上半場出手機會不多的林書豪在該節後段投進兩顆三分球，幫助助國王上半場打完取得5分領先。

易籃後，第三節兩隊持續拉鋸，但戰神包括陳文宏、莫爾曼都在該節背負個人第4次犯規，加上國王林書豪在第三節最後33秒投進一記高難度的騎馬射箭三分球，幫助國王三節打完仍保有4分領先，而莫爾曼三節打完已經攻下37分。

第四節國王靠著李愷諺、桑尼的三分球一度將領先擴大到8分，儘管戰神隨後靠著米勒與丁聖儒連得5分止血，但曼尼高上場後連續上籃得手，加上林書緯補上補上一記三分球，雙方在比賽最後5分鐘又回到10分差距。

比賽最後3分鐘戰神錢肯尼、曹薰襄連續砍進3顆三分球，加上林書緯出現技術犯規，讓戰神在比賽最後1分40秒追到5分差距，但曼尼高比賽最後1分鐘投進致命三分球，讓雙方再度回到10分差距，比賽勝負底定，國王最終就以9分差距勝出，系列賽取得3：0聽牌。

國王今天共6人得分來到雙位數，其中曼尼高替補上陣拿下24分，其中包括第四節以百分之百命中率攻下10分，至於戰神則以莫爾曼的37分最佳，但全都集中在前三節，至於雷蒙恩則有15分表現。

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