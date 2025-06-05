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TPBL／擊敗克羅馬、曼尼高 沃許本獲第2座年度外援獎 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沃許本連續兩年在PLG和TPBL皆拿下年度外援獎。圖／TPBL提供
沃許本連續兩年在PLG和TPBL皆拿下年度外援獎。圖／TPBL提供

TPBL今天公布 2024-25 賽季年度外援（Most Valuable Import）得主，由新北國王洋將沃許本（Jason Washburn）強勢奪下此殊榮，在媒體與球迷綜合加權後，沃許本以總佔比40.8%，擊退桃園台啤永豐雲豹克羅馬（26%）與國王隊友曼尼高（17%）兩位熱門人選。

本季轉戰國王的沃許本，立刻扛起球隊內線重任，是攻守兩端不可或缺的核心角色。他整季出賽31場，平均上場32分17秒，繳出19.7分、10.7籃板、1.2助攻、1.1阻攻，投籃命中率高達56.4%，效率值達24.2，且將近二十場繳出雙十紀錄，是聯盟中最穩定的外援之一。沃許本本季亦四度入圍單月最佳外援，於12月成功獲選，隨插即用的即戰能力備受肯定。

沃許本的高效能與穩定表現，讓國王例行賽戰績高居榜首，成為本季頭號種子。他在賽季關鍵場次中多次挺身而出，尤以3月15日對戰攻城獅一役最具代表性。國王面臨團隊傷兵眾多、對手外圍火力猛烈的挑戰，沃許本全場爆砍42分、13籃板，投籃命中率高達八成，更在下半場關鍵時刻接管比賽，幫助球隊以3分之差險勝，鞏固龍頭不敗位置，不容他人置疑。

在媒體評選中，他在23張選票中獲得15張五分票，總得分95分，球迷票數則為8490票，皆高居榜首。全方位的數據與球隊戰績作為強力後盾，沃許本最終獲得高度認可，成功蟬聯個人在台灣的第二座年度外援獎項。

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