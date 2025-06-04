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TPBL／不僅找回狀態還變冷靜 胡瓏貿：我也不知為什麼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
胡瓏貿（右）在季後賽重拾球隊一哥本色，成為海神系列賽搶先聽牌的主因。圖／TPBL提供
胡瓏貿（右）在季後賽重拾球隊一哥本色，成為海神系列賽搶先聽牌的主因。圖／TPBL提供

高雄全家海神今天在與福爾摩沙夢想家的系列賽第3場比賽中，靠著「海龍王」胡瓏貿全場進帳23分、8籃板、4助攻，以9分差距搶下3連勝，系列賽率先聽牌，胡瓏貿賽後直言，儘管今年例行賽自己因為球隊體系調整和傷勢問題狀態一直起伏，但很開心在季後賽開打前找回感覺，甚至連在場上也變得更加冷靜。

海神與夢想家系列賽開打前，原被認為將會是實力相當的對戰組合，不過系列賽前兩戰海神展現強大韌性完成逆轉秀，今天回到主場後更是一路壓著夢想家打。

其中「海龍王」胡瓏貿繼前兩戰在分別攻下23分和18分，扮演海神逆轉功臣後，今天更是從開賽就火力全開，讓排出3大洋將陣容的夢想家絲毫討不到便宜，最終海神也在他領軍下搶下3連勝。

談到例行賽因為球隊體系改變和個人傷勢導致狀況起伏，但到季後賽重拾海神一哥本色，胡瓏貿也將功勞歸給不斷給他信心的隊友和教練團，「大家都給我很多自信，跟我說他們今天是雙大陣容，相對來說移動比較慢，不管助教還是隊友都跟我說有自信就要投，有空檔就要投，很開心找回自己感覺，持續性地讓自己穩定的表現。」

除了場上表現回溫外，胡瓏貿近幾場比賽更是一改過往在場上的「激情」演出，多次在面對衝突與碰撞時反而更能沈著應對，談到這點他也笑說不知原因為何：「一直以來跟教練、老闆都有在溝通，我也跟自己溝通很久，如何做不要影響或是傷害球隊的事情，是我要學的課題，現在就是長大了，開始學會一些事情。我也不知道為什麼自己變得很冷靜，但就像把自己留在自己的小區塊裡面，沒有去多想其他事情。」

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