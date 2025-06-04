TPBL／胡瓏貿23分飆退夢想家 海神系列賽3連勝聽牌

在系列賽前兩戰於客場拿下2連勝後，高雄全家海神今天回到主場迎戰福爾摩沙夢想家，並且一改前兩戰在前三節都落後的局面，從開賽就一路壓制夢想家，最終以88：79取得系列賽3：0聽牌優勢，有望在後天搶下冠軍賽門票。

海神在系列賽前兩戰都於夢想家主場上演逆轉秀勝出後，今天則是回到主場高雄巨蛋迎戰夢想家，儘管本場比賽夢想家迎回主力中鋒高柏鎧，並將蔣淯安拉上先發取代林俊吉，但夢想家今天在上半場卻陷入進攻熄火的窘境，首節僅攻下17分，上半場打完也以6分差距落後。

易籃後夢想家不僅沒有找回進攻手感，還讓海神將領先差距持續擴大，第三節尾聲夢想家將陳振傑、簡浩等季後賽出賽時間較少的球員換上場，試圖改變比賽節奏，第四節初在陳振傑投進三分球後夢想家雖然一度追到10分差距，但本場比賽手感火燙的胡瓏貿也回敬一顆三分球，穩住領先優勢。

比賽最後7分10秒，今天手感不佳的馬建豪在胡瓏貿防守下完成一次單手爆扣，但海神于煥亞隨後連得7分止血，海神再將領先優勢擴大到雙位數，比賽最後3分半鐘海神洋將克雷格再補上一記三分球，也是海神單節第五顆三分球，讓比賽勝負幾乎提前底定，最終海神就以9分差距拿下3連勝，系列賽搶先聽牌。

海神今天以胡瓏貿投進5顆三分球拿下23分、8籃板、4助攻表現最佳，年度第六人于煥亞則是替補上陣攻下12分，至於海神則以林俊吉19分最佳，高柏鎧17分、9籃板。