TPBL／雷蒙恩全票獲選年度新人 父親雷克斯送上祝福

TPBL在今天公布2024-25賽季TPBL X Google Pixel 年度新人（Rookie Of The Year）結果，台北台新戰神24歲後衛雷蒙恩以壓倒性79.9%總占比登頂，成為TPBL得票最懸殊的新秀得主。票選細節顯示，媒體、主播與球評23張選票全數給予最高5分（共115分），球迷亦投下1萬9855票。

身為前宏國象洋將雷克斯之子，雷蒙恩自小就接觸籃球，高中起赴美就讀 Aragon High School，再一路打進加州大學戴維斯分校，畢業後選擇跟隨父親的腳步，踏上台灣職籃舞台，並一度被形容為「不同檔次的天賦」。最終，他在TPBL選秀會上以首輪第一順位加盟戰神，並繼承爸爸的33號背號，希望能追隨父親，有一樣的好表現。

例行賽開局之際，雷蒙恩平均上場僅15分鐘，隨著洋將傷病與戰術重整，他在12月末端升任不動先發。本季全勤36戰，場均貢獻10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截。

回顧得知獲獎好消息的當天，球團以季後賽宣傳為由邀請雷蒙恩參與拍攝，當天他接過電話發現是父親雷克斯出現在視訊中，頓時感到驚訝：「當時就覺得有點奇怪，應該有什麼事情要發生吧。」直到爸爸雷克斯說出「You are the Rookie of the Year」，他才明白，父親第一時間送上祝福：「繼續努力，開心打球。」

回顧這一年，雷蒙恩形容就像坐上雲霄飛車，有過起伏，「一開始沒有什麼上場時間，只能不斷練習、準備自己。」隨著賽季的推進，上場機會增加的他逐漸進入比賽節奏，他也期許自己每天都能更進步。

雷蒙恩自評菜鳥球季像雲霄飛車一樣，總教練許皓程也附和：「有時候自己沒在駕駛，自己在亂跑，以他的精神跟態度，我們真的可以期待他的未來。」

台新育樂總經理林祐廷給予雷蒙恩新人年高度肯定，認為他能獲得新人王是「實至名歸，表現有目共睹。」擁有出色天賦的雷蒙恩，在適應職業的過程中，更展現出願意拚、願意學的態度，「從替補起步到逐漸站穩出賽位置，他展露穩定成長的態勢與優異潛力。」林祐廷也期待雷蒙恩未來一年比一年更好，成為球隊重要的核心之一。