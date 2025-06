TPBL／雷蒙恩全票獲選年度新人 父親雷克斯送上祝福

TPBL在今天公布2024-25賽季TPBL X Google Pixel 年度新人(Rookie Of The Year)結果,台北台新戰神24歲後衛雷蒙恩以壓倒性79.9%總占比登頂,成為TPBL得票最懸殊的新秀得主。票選細節顯示,媒體、主播與球評23張選票全數給予最高5分(共115分),球迷亦投下1萬9855票。

身為前宏國象洋將雷克斯之子,雷蒙恩自小就接觸籃球,高中起赴美就讀 Aragon High School,再一路打進加州大學戴維斯分校,畢業後選擇跟隨父親的腳步,踏上台灣職籃舞台,並一度被形容為「不同檔次的天賦」。最終,他在TPBL選秀會上以首輪第一順位加盟戰神,並繼承爸爸的33號背號,希望能追隨父親,有一樣的好表現。

例行賽開局之際,雷蒙恩平均上場僅15分鐘,隨著洋將傷病與戰術重整,他在12月末端升任不動先發。本季全勤36戰,場均貢獻10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截。

回顧得知獲獎好消息的當天,球團以季後賽宣傳為由邀請雷蒙恩參與拍攝,當天他接過電話發現是父親雷克斯出現在視訊中,頓時感到驚訝:「當時就覺得有點奇怪,應該有什麼事情要發生吧。」直到爸爸雷克斯說出「You are the Rookie of the Year」,他才明白,父親第一時間送上祝福:「繼續努力,開心打球。」

回顧這一年,雷蒙恩形容就像坐上雲霄飛車,有過起伏,「一開始沒有什麼上場時間,只能不斷練習、準備自己。」隨著賽季的推進,上場機會增加的他逐漸進入比賽節奏,他也期許自己每天都能更進步。

雷蒙恩自評菜鳥球季像雲霄飛車一樣,總教練許皓程也附和:「有時候自己沒在駕駛,自己在亂跑,以他的精神跟態度,我們真的可以期待他的未來。」

台新育樂總經理林祐廷給予雷蒙恩新人年高度肯定,認為他能獲得新人王是「實至名歸,表現有目共睹。」擁有出色天賦的雷蒙恩,在適應職業的過程中,更展現出願意拚、願意學的態度,「從替補起步到逐漸站穩出賽位置,他展露穩定成長的態勢與優異潛力。」林祐廷也期待雷蒙恩未來一年比一年更好,成為球隊重要的核心之一。