TPBL／高柏鎧奪年度防守球員 攜手林書豪等4將入選防守第一隊

2024-25賽季TPBL年度防守獎項今日（2日）正式揭曉，由福爾摩沙夢想家禁區屏障高柏鎧強勢奪下年度防守球員（DPOY）頭銜，同時入選年度防守第一隊，再度證明他是聯盟最具威懾力的防守者。

本季在23張選票中，高柏鎧共拿下12張第一名選票，累積76分，擊敗強敵曼尼高（53分）、克羅馬（22分）、林書豪（21分）與沃許本（16分），是個人在台灣第三度獲得年度防守球員肯定。他亦以場均3.2次阻攻封王，成為聯盟首位同時包辦「阻攻王」與「年度防守球員」的外援球員。

高柏鎧本季持續扮演夢想家禁區最後一道防線角色，不僅保護籃框、干擾傳導，更是球隊防守體系中不可或缺的中樞。他場均貢獻6.8個防守籃板、3.2個阻攻，有效封鎖對手二波得分空間。

年度防守第一隊。TPBL提供

TPBL亦同步公布本季年度防守第一隊與第二隊名單。依據前場兩名加後場三名或前場三名加後場兩名原則，綜合媒體及主播、球評投票產生，五鐵衛代表球員脫穎而出，築起本季最堅實的防守堡壘。

年度防守第一隊陣容為高柏鎧（福爾摩沙夢想家／前場）、曼尼高（新北國王／前場）、林書豪（新北國王／後場）、蘇文儒（高雄全家海神／後場）與高錦瑋（桃園台啤永豐雲豹／後場）。高柏鎧與曼尼高以高壓對位與協防能力為TPBL 前場防守定錨，林書豪則以豐富經驗首次入列，蘇文儒與高錦瑋分別在壓迫持球與防守輪轉中展現關鍵角色，聯手構築強韌外圍防線。

年度防守第二隊。TPBL提供

年度防守第二隊陣容由克羅馬（桃園台啤永豐雲豹／前場）、米勒（臺北台新戰神／前場）、雷蒙恩（臺北台新戰神／後場）、魏嘉豪（新北中信特攻／後場）與謝亞軒（新北中信特攻／後場）組成，第二隊陣容兼具高度、速度與機動性，克羅馬與米勒在籃板與阻攻上提供穩定支撐，雷蒙恩、魏嘉豪與謝亞軒則以靈活步伐與預判能力形成後場防守鐵三角，尤其魏嘉豪場均1.9抄截，為本土之最。