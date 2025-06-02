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NBA／1票之差贏隊友哈利伯頓 席亞康奪東區決賽MVP

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合報導
席亞康展現全能身手，獲選NBA東區冠軍賽MVP。法新社
席亞康展現全能身手，獲選NBA東區冠軍賽MVP。法新社

曾被美國媒體稱為聯盟最被低估的球星之一，現年卅一歲的席亞康在二○一九年幫助暴龍隊登頂後，如今又有新目標，就是帶領溜馬隊奪下隊史第一座總冠軍。

席亞康在東區決賽六戰場均拿下廿四點八分、五籃板、三點五助攻、一點三抄截，投籃命中率、三分球命中率都超過五成，其中三場飆進至少卅分，率領溜馬四勝二敗淘汰尼克隊，最後以五比四的得票數擊敗隊友哈利伯頓，贏得東區決賽ＭＶＰ。

席亞康表示，「我只是個來自喀麥隆、十八歲就遠渡重洋想為籃球付出一切的小伙子。我不是大家最常談論的對象，只是每天努力訓練，盡可能做到最好，無論輸贏都要繼續拚下去的人。」

他在去年透過季中交易加入溜馬，立刻幫助球隊結束連三年沒有季後賽的空窗期，賽季結束獲得四年一億八千九百萬美元合約。

哈利伯頓和席亞康這兩筆交易案，被視為溜馬脫胎換骨的重要關鍵，特別是席亞康的進駐，讓溜馬從一支輕量級球風的部隊，蛻變成攻守全面兼具大小球的一流勁旅，總教練卡萊爾說：「席亞康讓溜馬提升到另一個層次，他一開始花了幾個星期融入球隊，因為他在暴龍時期的比賽節奏沒這麼快。」

一度以為自己拿到東區決賽ＭＶＰ的哈利伯頓，昨天被捕捉到顯得有些小尷尬的畫面，但他對席亞康也是心服口服，「在球隊補進他的時候，我們就預期他會有這樣的表現，他就像我的大哥一樣。」

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