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NBA／溜馬暌違25年爭總冠軍 決戰大魔王雷霆

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合報導
溜馬隊暌違廿五年重返NBA總冠軍賽，再度挑戰隊史首冠。美聯社
溜馬隊暌違廿五年重返NBA總冠軍賽，再度挑戰隊史首冠。美聯社

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨天在主場關門戰發揮外線優勢和攻守轉換威力，下半場轟垮尼克隊防線，以一二五比一○八拿下勝利，系列賽四勝二敗贏得東區王座，暌違廿五年再闖總冠軍賽，將從六日起對決例行賽取得六十八勝的聯盟龍頭雷霆隊。

溜馬上個賽季擊退尼克闖進東區決賽，但遭塞爾蒂克隊橫掃出局，本季面臨東區列強夾擊，一度勝率低於五成，最終成功反彈，取得東區第四種子，展開不可思議的季後賽之旅；一路在不被看好下過關斬將，先是五戰擊敗「字母哥」安戴托昆波領軍的公鹿隊，再以四勝一敗淘汰東區戰績最佳的騎士隊，東區冠軍賽前兩戰更是克服客場劣勢，硬是從尼克手上奪下兩勝奠定晉級基礎。

這是溜馬總教練卡萊爾繼二○一一年領軍獨行俠隊後，生涯第二次帶隊晉級總冠軍賽，也是溜馬繼一九九九到二○○○年賽季之後，隊史第二次闖進爭霸戰，他說：「這支球隊非常特別，做到了許多不可思議的事。」

溜馬當年總冠軍賽面對氣勢驚人的湖人隊「歐布連線」，苦戰六場失利，如今衣缽已經從「大嘴」米勒交到哈利伯頓的手上；這次面對攻守強勢的「大魔王」雷霆，雙方首度會師總冠軍賽，例行賽交手兩次都落敗的溜馬，勢必又會被外界視為弱勢的一方。

哈利伯頓昨天攻下廿一分、十三助攻、六籃板，他說：「全隊每個人都曾被看輕過，但大家凝聚在一起，每晚努力拚搏，這就是我們的特質，我為這支團隊感到驕傲。」

二○一九年協助暴龍隊奪下隊史首冠的鋒線悍將席亞康，封王戰繳出十八投十中，卅一分、五籃板、三助攻、三阻攻的全方位數據。

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