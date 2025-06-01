TPBL／林書豪缺陣沒差 新北國王26分大勝戰神奪季後賽2連勝

新北國王今（1日）持續在新莊主場與臺北戰神進行季後賽首輪第二戰，即使主將林書豪因身體不適缺席，6名甫從蒙古征戰BCL歸國的球員於賽前10分鐘趕抵球場，儘管舟車勞頓，國王仍火力全開，靠著全隊齊心協力，上半場即拉開20分差距，終場以109比83大勝對手。

開局戰神改變策略奏效，一度以18比10領先，但國王隨即穩住陣腳，靠著李愷諺三分命中追平比分，結束首節僅以1分落後。進入第二節，國王迅速展開反攻，呂政儒連續外線破網掀起進攻高潮，團隊打出38比17猛烈攻勢，一舉反超並建立20分領先優勢。

下半場，國王延續火熱手感，沃許本與桑尼聯手在禁區發威，曼尼高與林書緯則在外線與快攻中貢獻良多，三節打完領先達22分。末節再度打出8比2開局，桑尼強勢翻身跳投、沃許本連番得手，將差距一舉擴大至30分。終場前4分多鐘，國王也換上替補球員，最終以26分之差大勝。

「小胖」洪志善賽前與另外五名本土球員從蒙古遠征抵台，賽後他說：「剛下飛機就得投入季後賽的激烈戰局，身體蠻疲憊，身體還在調整中，一下飛機就趕來球場，真的滿吃力的。」雖然上場時間不多，但希望透過自身的能量替團隊注入活力，讓主力們能夠喘口氣。

攻下全場最高26分的沃許本則開玩笑說，之前休息室很少人，這場比賽變得不知道怎麼走進去，「人一下子多了起來，感覺像回到了完整的國王，他們能在經歷連續比賽和長途飛行後，還願意拚上場，真的不簡單，希望他們能好好休息，下場比賽繼續一起戰鬥。」

TPBL林書緯15助攻串全隊 國王季後賽2連勝戰神

TPBL季後賽新北國王今天在主場續戰戰神，林書豪因不適缺席，但靠著弟弟林書緯送15次助攻，加上洋將沃許本拿下26分、8籃板，終場就以109比83大勝，系列賽取得2比0領先。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）國王對台北台新戰神季後賽首戰以111比88大勝，今天雙方再度交手，國王當家球星林書豪因身體不適，並未在賽前登錄名單內。

另外，因為亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽與TPBL季後賽撞期，所以國王特地兵分兩隊各自出賽，出國參賽的其中6名球員今天返台後就歸隊加入季後賽。

今天的賽事，國王首局進攻不順以19比20落後，但從第2節起完全掌握節奏及攻勢，靠著老將呂政儒單節4投3中的三分球攻下9分，帶領國王單節打出38比17的攻勢，半場結束，就取得57比37的20分優勢。

第3節國王林書緯雖然僅攻下2分，但他單節送出6次助攻成功串聯全隊攻勢，搭配洋將桑尼（SaniSakakini）百分百命中率、攻下10分幫助下，前3節打完，就取得22分的領先，奠定比賽勝基。

全場攻下10分、15助攻的林書緯賽後接受主辦單位訪問時表示，賽前就知道球員沒有這麼多，有些人甚至剛下飛機就趕過來，「所以希望我們8個人可以把比賽扛起來。」

談到球隊第1、2節的進攻落差，林書緯說，關鍵在於防守，「只要我們加強防守、加強籃板，就能打出我們最拿手的防守反擊，這樣對手就會很難應付。」（中央社）

林書豪因病無法上場。TPBL提供