BCL／領航猿不敵野馬獲亞軍 主帥：擋不住對方外線神射

日前奪下PLG冠軍的領航猿昨（31日）在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽冠軍戰以77比86不敵地主蒙古烏蘭巴托野馬，最終以亞軍之姿進入正賽。

領航猿此役遭野馬隊轟進16記三分，終結在BCL資格賽的7連勝紀錄，陣中球員伯朗（AlecＢrown）外線8投4中攻下全隊最高22分，「69」盧峻翔挹注16分，布依德（Julian Anthoney Boyd）進帳12分，李家慷拿7分。野馬團隊命中率47.8%，三分球35投16中，命中率高達45.7%，外援米勒（Ian Bennet Miller）則攻下全場最高30分。對於此役順利奪冠，同時拿下賽後MVP，米勒說道：「這就是野馬隊和蒙古籃球聯盟共同努力的目標。」

領航員總教練卡米諾斯（Lurgi Caminos）賽後表示：「我們包含禁區得分、製造對手失誤得分、二波進攻得分等都超過對手，但是他們的外圍投射的表現壓過了這些數據，尤其是米勒，我們的球員已經做到最好的防守，但是他還是能夠在面對這樣的防守下得分。」

上周才與富邦勇士苦戰七場拿下PLG冠軍的領航猿，再度回歸高強度的賽事中，使球員狀態多少受到影響，「我們才剛從冠軍賽後的休息再度回到比賽，昨天我認為我們有流失掉一些比賽的感覺，但今天我們又回到了這種困難的比賽，對我們來說，要如何保持這樣的侵略性很重要。」卡米諾斯補充。

BCL會內賽6月7日至13日將在杜拜開打，屆時領航猿將代表台灣出賽，與衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育隊以及KBL新科冠軍昌原LG獵隼同為C組。