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TPBL／夢想家連2場做遭逆轉惡夢 海神系列賽2：0領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神邱子軒（左）攻下24分。圖／TPBL提供
海神邱子軒（左）攻下24分。圖／TPBL提供

在系列賽首戰於領先15分的情況下遭到高雄全家海神逆轉後，福爾摩沙夢想家今天再度在第三節末段保有13分領先的情況下，於比賽最後3分半鐘遭到逆轉，最終海神就以93：90連兩戰逆轉勝出，將帶著2：0優勢回到主場。

夢想家與海神系列賽前兩戰在台中洲際迷你蛋舉行，不過首場比賽一路領先的夢想家卻在比賽會後2分半鐘遭到海神逆轉，最終以5分差距吞敗，而今天的第二戰海神再度讓夢想家想起遭逆轉的「惡夢」。

在前三節賽事中夢想家在多點開花的攻勢下，一度取得13分的領先優勢，甚至在第四節初都還有雙位數領先，但海神隨後展來反撲，比賽最後7分5秒蔣淯安命中關鍵三分球後，夢想家取得5分領先，但邱子軒隨即回敬一顆三分球，加上陳懷安在霍爾曼灌籃得手後也投進三分球，海神追到僅剩1分差距。

比賽最後4分鐘，夢想家林俊吉與蔣淯安接連發生傳球失誤，讓海神靠著邱子軒、胡瓏貿的反快攻上籃命中，於比賽最後3分23秒逆轉戰局，加上于煥亞在倒數2分21助攻給胡瓏貿上籃得手，海神反倒取得3分領先。

倒數1分17秒，夢想家馬建豪命中三分球．但海神克雷格的上籃形成夢想家霍爾曼妨礙中籃，雙方又回到3分差距，但倒數5秒夢想家馬建豪在三分線外空檔出手未能命中，儘管海神威盛隨後兩罰不進，但馬建豪抓下籃板後運球過半場倉促出手不進，最終海神就以3分差距連兩戰逆轉勝出，系列賽取得2：0領先。

海神今天以邱子軒攻下24分表現最佳，胡瓏貿則有18分，至於夢想家以替補上陣的蔣淯安攻下21分最多，另外有8助攻、4抄截，林俊吉13分、7助攻、6籃板，而錯過最後一擊的馬建豪今天三分球8投1中拿下5分。

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