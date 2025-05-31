籃球／紐崔萊3X3中區預賽超過400隊熱力開打！光復高中名教頭親授戰術

為推動全民健康、培育基層籃球實力，2025紐崔萊三對三籃球賽中區預賽於5月30日熱血開打，場地設於台中市國立中興大學。今年中區賽事規模再攀高峰，吸引超過400支隊伍、上千名選手參戰，從國中組一路延伸至社會組，熱情爆棚的參賽陣容讓台中中興大學化身為街頭籃球聖地！

場上激戰連連，場下同樣精彩萬分。特別企劃的「籃球教室」邀請到光復高中總教練——陳定杰親自領軍指導，他以豐富實戰經驗帶領年輕球員進行投籃技巧、團隊防守與三對三戰術應用的深入訓練。教練一句句精準點評，搭配現場親身示範，讓參與者不只看熱鬧、更學到門道。

除了籃球教室話題十足現場還有「魔王挑戰」，讓參與籃球教室的年輕選手有機會與來自光復高中與苗栗高商的現役主力球員進行一對一實戰過招。明星球員化身「魔王」，迎接挑戰者正面交鋒，現場氣氛瞬間沸騰！挑戰者們毫不怯場，在高強度對抗中展現爆發力與臨場反應，不少人更憑藉亮眼表現贏得滿場掌聲，為現場增添十足看點與激情。

而在主場館之外，互動遊戲區同樣人氣爆棚！經典的「五米投籃挑戰」、「九宮格霸王」、「傳球大考驗」等項目讓大小朋友都能參與其中，留下歡樂回憶。而高度挑戰性的「跳出極限」摸高挑戰再度掀起高潮，參賽選手紛紛使出渾身解數，力拚觸碰頂端，展現無限爆發力。

經過一整天的激烈角逐，中區八大組別共選出32支頂尖隊伍晉級總決賽，將於6月28日重返中興大學，與來自全台各地的強敵一較高下，爭奪全台街頭籃球最高榮耀以及萬元冠軍獎金！

自2023年起，紐崔萊陪伴無數熱愛籃球的人踏上健康生活的起點。這場三對三的盛會，不僅是一場比賽，更是一種連結，一份灌溉夢想的養分。三年來，紐崔萊已累積捐贈超過4,500顆籃球，惠及全台250間以上學校及家扶基金會等社福團體，讓籃球的熱情與公益的力量同步在地深耕、遍佈全台。

不只籃球，紐崔萊也將健康理念延伸至多元運動領域，獨家冠名贊助「環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」與「日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，更是中華棒球代表隊的唯一指定營養保健品牌。透過實際行動，讓熱愛運動的民眾認識到：健康，就是紐崔萊！

紐崔萊3X3中區預賽超過400隊熱力開打！光復高中名教頭陳定杰(中黑衣)親授戰術。主辦單位提供

紐崔萊3X3中區預賽超過400隊熱力開打！主辦單位提供

紐崔萊3X3中區預賽超過400隊熱力開打！主辦單位提供

紐崔萊3X3中區預賽超過400隊熱力開打！主辦單位提供