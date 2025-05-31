TPBL／才剛幫海神季後賽拔頭籌 于煥亞獲選年度第六人

前天才在TPBL季後賽首輪首戰單場狂飆6記三分球，幫助高雄全家海神逆轉福爾摩沙夢想家的于煥亞，今天由聯盟公布獲選年度第六人獎，在得知獲獎後他也表示，儘管過去幾年多以先發角色出賽，但何時上場對於他來說並不重要，而是怎麼結束比賽。

從SBL初期兩度拿下最佳進步獎、年度第一隊、明星賽MVP、兩屆三分球大賽冠軍，于煥亞家中的獎項櫃又將多一座收藏，他本季替補出發，穩定外線與冷靜沉著的控球能力，成為海神重要的後場中樞，年度第六人當之無愧。

「對我來說重要的不是什麼時候上場，而是怎麼結束比賽。」無論先發或替補，于煥亞本季以更全面的技術，貢獻所能，他說：「過去三年都是固定先發，打了滿多控球，球隊現在配置也很好，讓我打到第六人，從板凳上提供能量給球隊，進攻端也更流暢。」

于煥亞T1元年三分球命中率4成72高居聯盟第一，是海神隊元年奪冠功臣，近年打破外界對他射手的既定印象，自在的控球節奏、能切能傳，本季有8場送出6助攻其中3場超過8助攻，以豐富經驗和精準判斷帶起團隊攻勢。

于煥亞本季場均貢獻8.6分、3.5助攻、1.9籃板，三分球命中率3成 57，例行賽後段狀態加溫，角色更為吃重，近10場場均出賽近30分鐘，繳11分、4.7助攻、2.5籃板，1抄截以及3成94三分球命中率的全能數據。

于煥亞感謝媒體朋友的支持，「過去很少替補出發，今年也有點像傳承，越來越多年輕球員崛起，我從不同角度去幫助球隊，也是一種不同的方式。」

在23張選票中，于煥亞獲得其中14張5分票，最終累積92分，大幅領先戰神前鋒錢肯尼（36分）、特攻中鋒克力斯（30分）、城獅中鋒米克獅（19分）及海神隊友胡瓏貿（15分），在角色轉換下仍維持高效表現，成為海神深度與韌性的重要體現。