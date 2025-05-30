BCL／國王主力全留台 4強不敵PLG新科冠軍領航猿

BCL四強賽今天在蒙古烏蘭巴托舉行，其中新北國王在賽程強碰TPBL季後賽的情況下，僅有9名球員前往蒙古出賽，最終也以62：81不敵PLG新科冠軍桃園璞園領航猿，由領航猿晉級冠軍賽。

國王今天在林書豪、林書緯、李愷諺等本土主力球員都留守新莊體育館，於TPBL季後賽出戰戰神的情況下，由老將洪志善、林金榜等老將帶領年輕球員前往蒙古參加BCL四強賽，並與領航猿上演內戰。

在人手不足的情況下，國王雖然在第四節一度追到僅剩5分差距，不過比賽最後6分鐘卻是一分未得，讓領航猿拉出一波14：0的關門攻勢，最終以19分差距敗下陣來，落入季軍戰，領航猿則是取得明天冠軍賽門票。

領航猿今天以瓊斯攻下23分、12籃板表現最佳，李家慷與伯朗分別有12分和10分演出，至於盧峻翔則是攻下7分，國王今天則是僅有艾夫伯、強森攻下26分和11分得分上雙，本土球員則以林金榜拿下7分最佳。