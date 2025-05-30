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TPBL／國王9人出賽4人得分破20 大勝戰神23分拔頭籌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪攻下23分、9籃板。圖／TPBL提供
林書豪攻下23分、9籃板。圖／TPBL提供

新北國王今天兵分兩路分別在TPBL季後賽與BCL出賽，其中在TPBL迎戰台北台新戰神的賽事中，國王雖然僅登錄9名球員，但就有4人得分在20分以上，最終國王就以111：88輕取戰神，收下系列賽首勝。

國王今天面臨一日兩場比賽的考驗，其中BCL四強賽還在蒙古烏蘭巴托舉行，球隊只能兵分兩路出賽，其中主力球員包括林書豪、林書緯、李愷諺等人都「留守」新莊體育館迎戰戰神，至於陣中其他年輕球員與老將則是遠征BCL四強與領航猿上演內戰。

其中在新莊體育館舉行的TPBL季後賽首輪首戰，國王雖然僅有9人登錄，但上半場就展現多點開花的攻勢，林書豪、桑尼與沃許本三人在前兩節就有雙位數得分表現，其中籃板還領先戰神多達20顆，在內外表現都不如國王的情況下，上半場打完戰神就以17分落後國王。

易籃後國王不但沒有鬆懈還加大進攻火力單節猛轟35分，將領先優勢擴大到20分以上，戰神也在第四節中段就提早棄械投降，最終以9人應戰的國王就以23分差距輕取戰神，系列賽取得1：0領先。

國王今天共4人得分在20分以上，其中林書豪23分、9籃板，桑尼22分、14籃板，沃許本21分、11籃板，曼尼高20分，至於戰神則以雷蒙恩25分最佳。

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