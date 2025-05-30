籃球／阿巴西買斷合約 球團：海外球隊報價遠超預期

我國旅日籃球好手阿巴西，今天透過經紀公司宣布，已與B聯盟秋田北部喜悅隊完成合約買斷程序，目前也傳出有國內職籃球隊與之展開接觸，而阿巴西也將在近期入伍服12天補充役，預計在6月中旬退伍後規劃下一階段去向。

阿巴西在去年結束與新北中信特攻的合約後展開旅日生涯，並代表秋田出賽58場、先發38場，繳出平均10分、2.8籃板、1.6助攻的數據，不過在今天傳出阿巴西正式買斷合約，秋田球團也在官網上送上祝福。

在官方聲明中，阿巴西也感謝秋田球團、工作人員和球迷在一年前張開雙臂歡迎他到來，並且讓他感受到家的感覺，「這個賽季充滿了挑戰、成長和難忘的時刻，我將永遠記得這些時刻。我很感激有機會穿上秋田北部喜悅隊球衣，與我的兄弟們一起在球場上奮戰。雖然我該離開了，但我的心卻永遠留在秋田。祝福球隊和球迷取得成功和幸福。滿滿的愛，直到我們再次相遇。」

而秋田球團也在聲明中送上祝福，並表示當初與阿巴西簽訂一份兩年帶有買斷選項的合約，由於海外球隊的報價遠超出預期，現在球員行使了選擇權，雙方也同意終止合約，「我們聽說他的轉會目的地尚未確定，但我們祝福加迪亞加（阿巴西）未來繼續取得成功。」