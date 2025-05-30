籃球／阿巴西買斷合約 球團：海外球隊報價遠超預期
我國旅日籃球好手阿巴西，今天透過經紀公司宣布，已與B聯盟秋田北部喜悅隊完成合約買斷程序，目前也傳出有國內職籃球隊與之展開接觸，而阿巴西也將在近期入伍服12天補充役，預計在6月中旬退伍後規劃下一階段去向。
阿巴西在去年結束與新北中信特攻的合約後展開旅日生涯，並代表秋田出賽58場、先發38場，繳出平均10分、2.8籃板、1.6助攻的數據，不過在今天傳出阿巴西正式買斷合約，秋田球團也在官網上送上祝福。
在官方聲明中，阿巴西也感謝秋田球團、工作人員和球迷在一年前張開雙臂歡迎他到來，並且讓他感受到家的感覺，「這個賽季充滿了挑戰、成長和難忘的時刻，我將永遠記得這些時刻。我很感激有機會穿上秋田北部喜悅隊球衣，與我的兄弟們一起在球場上奮戰。雖然我該離開了，但我的心卻永遠留在秋田。祝福球隊和球迷取得成功和幸福。滿滿的愛，直到我們再次相遇。」
而秋田球團也在聲明中送上祝福，並表示當初與阿巴西簽訂一份兩年帶有買斷選項的合約，由於海外球隊的報價遠超出預期，現在球員行使了選擇權，雙方也同意終止合約，「我們聽說他的轉會目的地尚未確定，但我們祝福加迪亞加（阿巴西）未來繼續取得成功。」
晧宇國際聲明如下：
晧宇國際運動經紀部門已主動完成旗下球員阿巴西（Mohammad AlBachir Gadiaga）與日本B.LEAGUE秋田北部喜悅隊的合約買斷程序。
此次買斷的主因為，包含日本及台灣在內的多支職業球團皆對阿巴西表達高度興趣並提出正式合約邀約。為協助球員爭取更多發展機會，晧宇國際主動與秋田球團展開協商並順利完成相關程序。過程中獲得秋田球團的協助與祝福，在此表達誠摯感謝。
阿巴西曾於2023年代表中華隊參加杭州亞運，因此獲得12天補充兵資格。近期阿巴西將履行國民義務入伍服役，預計於6月中旬退伍後，正式作出下個賽季的去向決定。
晧宇國際將全力協助阿巴西規劃未來職業生涯，後續若有新的計劃與簽約進度，也將第一時間向大家報告。感謝各界長期以來對阿巴西的關注與支持。
晧宇國際股份有限公司2025年5月30日
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