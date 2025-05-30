TPBL／BCL四強兩頭燒 國王季後賽首戰僅登錄9人

TPBL季後賽首輪在昨天點燃戰火後，今天將由新北國王在主場迎戰台北台新戰神，在國王今天還有BCL四強賽程要進行的情況下，球隊只能兵分兩路，今天的季後賽首戰球隊也僅登錄包括林書豪、林書緯和三名洋將在內的9名球員。

BCL四強賽今天在蒙古烏蘭巴托點燃戰火，其中國王將與PLG新科冠軍領航猿上演內戰，賽事將於今天晚間登場，不過下午5點國王也將在TPBL季後賽首輪首戰於主場新莊體育館迎戰戰神，在球隊兵分領路的情況下，將僅有9名球員參與今晚的季後賽首戰。

國王今天季後賽登錄的9名球員包括了林書豪、林書緯、李愷諺、簡祐哲、呂政儒、蘇士軒，另外加上三洋將桑尼、沃許本和曼尼高，儘管核心陣容全都在陣，但面對陣容完整、登錄14名球員，且剛在挑戰賽進行完激戰的戰神來說，將是不小的挑戰。

戰神上周與雲豹在季後挑戰賽對決，儘管首戰以45分差距吞敗，但第二場的生死戰戰神找回進攻手感，最終以2分差距淘汰雲豹，搭上季後賽末班車。