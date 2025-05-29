TPBL／末節獨得16分助海神逆轉 胡瓏貿：壓力釋放

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神胡瓏貿（中）在末節攻下16分，成為球隊逆轉大功臣。圖／TPBL提供
海神胡瓏貿（中）在末節攻下16分，成為球隊逆轉大功臣。圖／TPBL提供

高雄全家海神今天在季後賽首輪首戰作客福爾摩沙夢想家主場，在最多15分落後的情況下，靠著胡瓏貿和于煥亞末節豪取26分的表現，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，談到首場比賽在客場上演逆轉秀，胡瓏貿賽後坦言對他們來說將是壓力釋放。

例行賽排名第3名的海神，季後首輪與夢想家碰頭，首場比賽前三節作客的海神是一路挨打，一度以15分差距落後給夢想家，不過末節胡瓏貿挺身而出單節進帳16分，加上海神今天手感最火燙得于煥亞也在比賽最後階段投進關鍵三分球，幫助海神最終以5分差距拿下勝利，系列賽奪下首勝。

胡瓏貿今天全場進帳23分，其中有16分是在第四節拿下，他賽後直言這對於不具主場優勢的他們來說算是壓力釋放，「對方有主場優勢，在前一、兩場拿下來非常重要，第一場就展現大家在落後沒有放棄，直到比賽最後，把比分壓過去，把比賽拿下來，這場比賽對我們是個壓力釋放，現在壓力到另外一邊去了，我們就一樣保持好自己心態，做好自己事情，我們越穩定越有機會拿下比賽勝利。」

至於于煥亞今天則是砍進6顆三分球，幫助海神在沒有禁區優勢的情況下仍是逆轉戰局拿下勝利，談到自己的表現他說：「這次季後賽希望自己保持平穩的狀態，不管有沒有進球，或是失誤防守、交代不清楚都快點忘記，讓心態平穩，才可以正確處理每一顆球。」

而夢想家今天本土球員以馬建豪20分表現最佳，談到遭到海神逆轉，他說：「對於這場比賽我們是蠻有信心的，當然最後一節結果不如預期，但不會因為這場比賽就讓我們氣勢或是信心受到影響。」

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