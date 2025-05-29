TPBL／于煥亞、胡瓏貿末節26分 海神逆轉夢想家拔頭籌

TPBL季後賽首輪今天點燃戰火，首場比賽由福爾摩沙夢想家在主場迎戰高雄全家海神，其中作客的海神在整場比賽一路落後的情況下，比賽最後2分鐘靠著胡瓏貿與于煥亞的三分球連發逆轉戰局，最終以104：99拿下系列賽首勝。

例行賽排名2、3名的夢想家與海神今年在季後賽首輪碰頭，但系列賽首戰夢想家禁區守護神高柏鎧就因為拉傷缺陣，改由本季表現機會不多的龍查出賽，但上半場表現最亮眼的仍是替補上陣的霍爾曼，他遠投近切無往不利，前兩節個人就攻下19分，搭配上林俊吉的13分表現，幫助夢想家在第二節逐漸拉開差距。

反觀作客的海神今天不僅無法把握住高柏鎧缺陣的禁區優勢，上半場還被夢想家抓下11顆進攻籃板，兩隊在二波進攻上更是呈現0：14的極大差距，第二節最後1分半鐘海神甚至換上全本土陣容，試圖改變場上節奏，不過夢想家反倒靠著張宗憲的三分球命中，在上半場打完取得9分領先。

易籃後夢想家靠著林俊吉、馬建豪兩顆三分球，打出8：2攻勢，將領先擴大到15分，儘管海神一度靠著艾德、蘇文儒打出7：0反撲，但陳振傑也適時挺身連得5分，三節打完夢想家仍保有12分領先。

第四節中段海神在克雷格與胡瓏貿領軍下，一度追到僅剩5分差距，加上于煥亞完成關鍵四分打，兩隊在比賽最後4分半鐘僅剩2分差距，但夢想家霍爾曼再度挺身而出連拿5分，不過海神展現強大韌性，先是胡瓏貿砍進三分球，蘇文儒兩罰命中後，胡瓏貿再度命中三分球，海神在比賽最後2分鐘逆轉戰局。

倒數1分41秒夢想家蔣淯安兩罰1中雙方再度戰成平手，但手感火燙的胡瓏貿籃下單打馬建豪得手，緊接著于煥亞又在倒數43秒投進個人第6顆三分球，儘管霍爾曼在倒數14秒的三分球命中，雙方又回到3分差距，但胡瓏貿兩罰俱中，也澆熄了夢想家的反撲氣燄，最終海神就以6分差距逆轉勝出，搶下系列賽首勝。

海神今天以于煥亞三分球9投6中拿下24分表現最佳，至於胡瓏貿則有23分表現，兩人光是在第四節就拿下26分，成為海神逆轉兩大功臣，夢想家今天則以霍爾曼30分最佳，馬建豪20分。