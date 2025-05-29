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TPBL／獲年度進步獎肯定 蘇文儒：我想感謝自己

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇文儒獲選年度進步獎。圖／高雄全家海神提供
蘇文儒獲選年度進步獎。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神蘇文儒今天榮獲TPBL年度進步獎，27歲的蘇文儒在高雄全家海神創隊元年即加盟，儘管過去多扮演防守苦工角色，但本賽季他各項攻擊數據都明顯進步，最終也獲得獎項肯定，他也直言這一次要感謝自己。

來自后綜高中的蘇文儒，從義守大學畢業後一年才投入選秀，回想初入球隊的青澀，陣中是CBA回來的胡瓏貿、頂尖射手于煥亞，蘇文儒說：「我想過自己是不是不應該來這。亞哥投完10顆，我還在投第2、第3顆。一開始練習被瓏貿學長撞到，差點暈在那。」

蘇文儒上季例行賽出賽27場，場均上場9分鐘繳1.7分、1.4籃板，帳面呈現的數據並不出色，但他充滿能量的打法與防守韌性，在例行賽後段被教練團賦予防守重任。

本季蘇文儒出賽31場，場均上場28分鐘，貢獻10.9分、4.2籃板、2.1助攻、1.5抄截，除了防守深獲教練信任，三分球命中率自上季的2成4，進步至全隊第四佳的3成56，攻守兩端表現有目共睹。

「這一次我想感謝我自己。」上季一結束，蘇文儒隔天就跟唐維傑到球場報到，繼續練習，「感謝我自己，沒有因為自己累了，上場時間不夠，因為受傷去放棄任何事情，即使還有很多進步空間，但很開心努力被看見。」

肯努力就會發光，他是執行長李偉誠口中最勵志的故事，「記得四年前在台體大聯合試訓會，蘇文儒瘦瘦黑黑，不特別高，但在場上特別拚。從5分鐘、10分鐘到現在30分鐘，替補打到先發，他就是最好的例子。」  在23張選票中，蘇文儒攬下17張5分票，累積總分86分，領先戰神控衛丁聖儒（30分）、海神隊友陳懷安（17分）、雲豹控衛高錦瑋（15分）與攻城獅得分後衛盧冠軒（13分），抱走獎座。

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