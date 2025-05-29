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PLG／盧峻翔送鞋回饋團隊 領航猿出發BCL四強 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
FMVP盧峻翔為全體教練團與球員送上量身挑選的專屬鞋款。圖／桃園璞園領航猿提供
FMVP盧峻翔為全體教練團與球員送上量身挑選的專屬鞋款。圖／桃園璞園領航猿提供

PLG冠軍賽桃園璞園領航猿與台北富邦勇士上演五年來首次搶七大戰，最終由領航猿以89：86險勝，而拿下FMVP的盧峻翔也悄悄籌備一場溫暖驚喜，身為亞瑟士品牌代言人，他攜手ASICS為全體教練團與球員送上量身挑選的專屬鞋款，藉此感謝這一路上陪伴與支持的戰友們。

盧峻翔坦言：「這系列賽初期其實壓力很大，也一度覺得自己沒幫上太多忙，但是隊友們始終相信我、陪伴我，才讓我能釋放壓力、重新集中精神。」最終他頂住壓力，在決勝戰中挺身而出，完成逆轉任務，他感性表示：「沒有這群兄弟，我一個人什麼都做不到。這雙鞋，是我代表亞瑟士送給他們的感謝，也是我對這支隊伍的回報。」

除了回饋全隊的貼心安排，盧峻翔還為總教練卡米諾斯準備了一段小巧思，他一開始調皮地送給卡總一塊「鞋盒專屬輸出板」，讓卡總一度以為自己只收到這個「特別禮物」。直到現場眾人笑成一團後，才拿出真正為卡總準備的ASICS鞋款，親手送上。

這份幽默中帶著深意的安排，也象徵兩人之間難得的師徒情誼，盧峻翔感謝卡總一路以來的信任與放手，看似玩笑的驚喜，實則見證一段難能可貴的伯樂情誼，這場簡單卻充滿情誼的「秘密計畫」，讓訓練場充滿歡笑聲，也再次展現飛行部隊的團結與正能量氛圍。

封王餘溫未散，橘血軍團馬上轉換戰鬥模式，備戰即將登場的國際賽事，5月30日領航猿將在BCL ASIA-EAST四強賽事中迎戰老對手新北國王，爭取前兩名晉級資格，挑戰中國CBA、日本B.League、南韓KBL等亞洲頂尖勁旅。

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