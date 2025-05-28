威德眾星計畫頒獎 陳盈駿鼓勵學弟妹找到前進的動機

第五屆「威德眾星獎助計畫」頒獎典禮今天在台北格萊天漾大飯店盛大舉行，不僅頒發出135位獎助學金得主，更邀請到CBA旅外籃球好手陳盈駿、PLG台南台鋼獵鷹當家後衛谷毛唯嘉現身分享，其中陳盈駿就鼓勵現場學生運動員必須找到屬於自己的前進動機，並不要忘記家人對於他們的一路支持。

威德眾星獎助計畫今年邁入第五屆，過去四年美國威德已發出超過2300萬的獎助學金，資助430位高中籃球、排球及壘球聯賽家庭境遇特殊的優秀球員，幫助他們在學業與運動專長上持續前進、無後顧之憂。

今年美國威德觀察到女子壘球基層球隊的資源及家庭困境更勝於其他運動種類，更與台灣美津濃MIZUNO合作，將歷年獎學金餘款，以優惠價格採購女子壘球裝備，提供本學年9支高中組女壘聯賽參賽隊伍球員，採購裝備市價超過500萬元。

本屆獎學金得主共計135位，包含HBL高中籃球77位、HVL高中排球43位及HSL女壘高中組15位，頒獎典禮邀請獲獎學生及球隊教練一同參與，美國威德亦會在頒獎典禮中首映以獎學金得主為主角拍攝的紀錄片，紀錄他們球隊訓練、生活及奮鬥不懈的精神。

而今天頒獎典禮也邀請到陳盈駿、谷毛唯嘉兩位學長現身分享，其中目前已經是中華男籃主控的陳盈駿就表示，自己也是到長大後才能體會到家人從小到大對於他的付出，尤其家人辛勤的工作只為了讓小孩吃飽一點、長高一點，「每個人都必須要找到讓自己不斷進步的動機，我算是一個幸運的人，但同時我也很努力不想讓為我付出的家人、教練和那些拉過我一把的人失望，遇到挫折時我就會想到他們，讓我想要繼續突破。」

至於谷毛唯嘉也分享國中時期比賽過程中，父親在觀眾席上大喊「他是我兒子」的感動趣事，並直言父母一直都相當支持他的籃球路，「很謝謝他們，讓我在追求夢想的路途上，沒有太多顧慮。」