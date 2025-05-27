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TPBL／口號ALL EYES ON ONE GOAL 季後賽主視覺揭曉  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL季後賽主視覺與口號「ALL EYES ON ONE GOAL」。圖／TPBL提供
TPBL季後賽主視覺與口號「ALL EYES ON ONE GOAL」。圖／TPBL提供

TPBL季後賽將於5月29日正式點燃戰火，聯盟於今天公開本季季後賽主視覺與年度口號「ALL EYES ON ONE GOAL」，強調四強球隊在此關鍵時刻全神貫注、團結一致，將目光與意志集中在唯一目標總冠軍。

季後賽主視覺以「凝視與專注」為核心，從標語、圖像到光效運用皆精心設計。主標語「ALL EYES ON ONE GOAL」不僅傳遞出集體專注與團隊使命，也在字體設計中融入立體破裂、金屬切割、閃電裂紋與光芒特效，象徵季後賽路途的崎嶇與挑戰。四強球隊更分別擁有專屬視覺主題與色彩光暈，呈現出彼此鮮明的個性與戰力風格。

海神以冰藍交織電光，宛如深海雷霆般蓄勢待發，展現出團隊招牌壓迫式防守與沉穩內斂的爆發力；國王則沐浴在象徵皇冠的金黃色與閃電之中，王者之姿鋪天蓋地，氣勢如虹，誓言以速度與霸氣主宰全場；夢想家選擇以螢光綠融合銀河星雲，築構出極富未來感的宇宙舞台，夢想艦隊每一步前行皆蘊含無限可能。而戰神則在烈紅火焰的襯托下熱血登場，以不退縮的意志與正面衝撞精神，點燃爭冠之路的每一吋戰場，不戰到最後永不退縮。

另外，每支球隊的瞳孔光圈皆投射出隊伍代表色的光暈，象徵隊伍凝聚為一、目標一致。此設計更與賽季標語相互呼應，亦展現季後賽專屬張力與品牌一致性。

本屆季後賽四強戰將採七戰四勝制，首輪交叉開打，由B組夢想家5月29日主場迎戰海神、A組則由戰神於30日踢館國王主場。屆時不僅是球技的對決，更是一場視覺與意志的全面交鋒。聯盟邀請所有球迷，共同見證這場「All Eyes On One Goal」的季後賽榮耀之旅，誰能一路挺進，摘下總冠軍寶座？答案即將揭曉。

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