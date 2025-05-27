TPBL／林書豪獲5月MVP 雲豹遭淘汰克羅馬仍獲最佳外援

TPBL今天公布五月份單月獎項，新北國王後衛林書豪憑藉穩定的攻守表現與領袖氣質，獲選為五月最有價值球員（MVP），而桃園台啤永豐雲豹的克羅馬（Lasan Kromah）則以幾近場均大三元的全能數據，榮登最佳外援。

在五月MVP票選中，林書豪以48.4%的總占比獲得壓倒性勝利，超越福爾摩沙夢想家馬建豪的25.8%與弟弟林書緯的12.6%。他在該月份的比賽中，場均繳出23分、6.3籃板、5助攻與1抄截，效率值高達23.3，充分展現其在攻防兩端的統治力。

5月3日對戰特攻的德比戰役中，他砍下28分、10籃板與5助攻，帶領球隊豪取45分勝利，他賽後受訪時提及，「尊重籃球、尊重自己」，充分展現對比賽的最高敬意。5月8日面對逆襲的雲豹，則再度繳出25分與7次助攻的成績單，不僅顯示林書豪是國王攻防兩端的核心，更是場上的節奏設計師，也是國王能在多線作戰與傷兵困境中穩健前行的關鍵。

至於外援票選部分競爭激烈，最終由雲豹的克羅馬以32.4%得票率勝出，僅些微領先同樣表現亮眼的曼尼高（30.6%）。克羅馬在五月場均可貢獻20.7分、9.3籃板、10助攻與2.0抄截，效率值更高達25.7，是聯盟本季罕見達成單月助攻雙位數的外援。