PLG／勝負關鍵時刻助球隊取勝 領航猿盧峻翔拿下年度關鍵先生
台灣職籃P聯盟今日（05/26）公佈2024-25球季年度關鍵先生，桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔，本季在關鍵時刻平均得分4.3分居非外籍球員之冠，幫助球隊勝率高達66.7%，充份展現強大的勝負主宰能力，因而獲得記者和球迷青睞拿下本季年度關鍵先生。
PLG年度關鍵先生，球員數據評估方式為「第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 (包含5分)，球員所呈現的攻守累積數據與最後球隊勝負的關連性。」盧峻翔在這樣的情況下，平均拿下4.3分1.0籃板0.7助攻全方位的表現，加上超水準的二分球命中率（100%），幫助領航猿本季第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 (包含5分)的比賽勝率來到66.7%，出色的表現幫助盧峻翔在年度關鍵先生的票選中，同時獲得記者（得票率22.2%，佔50%）及球迷（得票率22.0%，佔50%）的支持，成為領航猿隊史第2位年度關鍵先生。
2024-25球季年度關鍵先生前3名得票率如下：
盧峻翔 (領航猿) 44.2%
艾賽亞 (鋼鐵人) 18.9%
林志傑 (勇士) 15.2%
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