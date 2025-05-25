快訊

明3地濕冷「低溫20度」 這日天氣最差、恐有短延時豪大雨

台中已婚司機染董座姪女 邀她當女兒英文老師還搞大肚要賠

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／莫爾曼關鍵阻攻 戰神險勝雲豹晉級季後賽

中央社／ 台北25日電
TPBL台北台新戰神今天附加賽第二戰打敗桃園台啤雲豹，取得季後賽資格。TPBL提供
TPBL台北台新戰神今天附加賽第二戰打敗桃園台啤雲豹，取得季後賽資格。TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天靠著洋將莫爾曼終場前關鍵阻攻，最後以86比84險勝桃園台啤永豐雲豹，取得季後賽門票，將在首輪挑戰新北國王。

TPBL季後挑戰賽採取3戰2勝制，不過例行賽排名在前面的戰神，率先手握1勝優勢，沒想到首戰作客雲豹以45分之差慘敗、無緣提前晉級季後賽，經過1天休兵後，戰神今天移師主場面臨「背水一戰」，與雲豹爭奪最後1張季後賽門票。

首節戰神在無法有效限制對手洋將克羅馬（LasanKromah）進攻端發揮情況下，陷入落後局面，不過接下來靠著團隊戰力，逐步找回節奏，雙方在前3節打完形成67比67平手。

進入決勝第4節，陳文宏、丁聖儒接連飆進關鍵三分彈，戰神取得領先優勢，搭配洋將莫爾曼（AdrienMoerman）終場前15秒的重要阻攻，幫助球隊士氣大振，在擋下高錦瑋的最後一擊後，戰神驚險以2分之差取勝，並確定晉級季後賽，將於首輪與國王正面交鋒。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體聯訪表示，這季雲豹造成很多球隊的困擾，這場也讓戰神出現很多問題，所幸中場休息跟球員交代後，在下半場重新找回專注度，「謝謝雷蒙恩在上一場說這不是我們的球風，這場才是打出屬於我們戰神的球風。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／季後挑戰賽G1慘輸雲豹45分 雷蒙恩：這不是戰神的籃球

TPBL／季後挑戰賽 高錦瑋20分、10助攻雲豹宰戰神

TPBL／球星、教練都說讚 高錦瑋擠下林書豪奪人氣王

獨／最美「幽靈」穿恨天高鬥毆！自豪：「我是女英雄」

相關新聞

TPBL／莫爾曼關鍵阻攻 戰神險勝雲豹晉級季後賽

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天靠著洋將莫爾曼終場前關鍵阻攻，最後以86比84險勝桃園台啤永豐雲豹，取得季...

紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打 超過400隊齊聚高雄爭奪總決賽榮耀門票！

2025紐崔萊3對3籃球賽南區預賽24日在高雄市立青少年籃球場正式開戰！超過400支隊伍齊聚高雄，從國中組到社會組，選手們齊心協力、全力拚搏，只為搶下晉級全國總決賽的入場門票，燃起南部街頭最沸騰的籃球

TPBL／季後挑戰賽G1慘輸雲豹45分 雷蒙恩：這不是戰神的籃球

TPBL季後挑戰賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，身為地主的桃園台啤永豐雲豹靠著團隊猛轟15顆三分球，加上20罰全中的高水準表現...

TPBL／季後挑戰賽 高錦瑋20分、10助攻雲豹宰戰神

TPBL季後賽挑戰賽今天登場，例行賽排名第5的雲豹，靠著全隊5成的投籃命中率，加上後衛高錦瑋挹注20分、10助攻，終場以...

TPBL／雲豹15顆三分球加20罰全中 季後挑戰賽扳平戰神

TPBL季後挑戰賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，由桃園台啤永豐雲豹出戰帶著一勝晉級的台北台新戰神，但戰神今天卻出現外線熄火的狀...

籃球／富邦勇士力拚惜敗 富邦金控感謝球迷支持 24日感恩會

P. LEAGUE+ 2024-2025賽季總冠軍第七戰於21日落幕，領航猿隊首次榮獲總冠軍，台北富邦勇士籃球隊奮戰至最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。