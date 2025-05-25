TPBL／莫爾曼關鍵阻攻 戰神險勝雲豹晉級季後賽

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天靠著洋將莫爾曼終場前關鍵阻攻，最後以86比84險勝桃園台啤永豐雲豹，取得季後賽門票，將在首輪挑戰新北國王。

TPBL季後挑戰賽採取3戰2勝制，不過例行賽排名在前面的戰神，率先手握1勝優勢，沒想到首戰作客雲豹以45分之差慘敗、無緣提前晉級季後賽，經過1天休兵後，戰神今天移師主場面臨「背水一戰」，與雲豹爭奪最後1張季後賽門票。

首節戰神在無法有效限制對手洋將克羅馬（LasanKromah）進攻端發揮情況下，陷入落後局面，不過接下來靠著團隊戰力，逐步找回節奏，雙方在前3節打完形成67比67平手。

進入決勝第4節，陳文宏、丁聖儒接連飆進關鍵三分彈，戰神取得領先優勢，搭配洋將莫爾曼（AdrienMoerman）終場前15秒的重要阻攻，幫助球隊士氣大振，在擋下高錦瑋的最後一擊後，戰神驚險以2分之差取勝，並確定晉級季後賽，將於首輪與國王正面交鋒。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體聯訪表示，這季雲豹造成很多球隊的困擾，這場也讓戰神出現很多問題，所幸中場休息跟球員交代後，在下半場重新找回專注度，「謝謝雷蒙恩在上一場說這不是我們的球風，這場才是打出屬於我們戰神的球風。」