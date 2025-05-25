紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打 超過400隊齊聚高雄爭奪總決賽榮耀門票！

2025紐崔萊3對3籃球賽南區預賽24日在高雄市立青少年籃球場正式開戰！超過400支隊伍齊聚高雄，從國中組到社會組，選手們齊心協力、全力拚搏，只為搶下晉級全國總決賽的入場門票，燃起南部街頭最沸騰的籃球戰火！

紐崔萊三對三今年賽事規模再升級，全台總報名隊伍數突破1,200隊，展現街頭籃球持續升溫的熱度！其中仍以高中男子組報名最為踴躍，超過150支勁旅爭奪晉級資格，戰況扣人心弦。

現場除了激戰不斷的球賽，周邊活動同樣人氣爆棚！九宮格霸王、傳球大考驗，以及具有五公尺高的「五米投籃挑戰」熱力展開，讓觀眾玩得盡興、嗨翻全場。除了好玩的周邊活動，現場更設有充滿挑戰的挑戰專區，其中「跳出極限」摸高挑戰也引起現場轟動，冠軍由一位國三生奪下，展現驚人的爆發力與未來潛力，成為全場焦點！

而萬眾矚目的「籃球教室」同樣吸引大批籃球迷報名參與，由高苑工商廖楚翔教練親自帶領進行投籃、防守、運球與三對三戰術訓練，將紮實的基礎技巧與場上實戰完美結合，讓年輕選手們在活動中學習成長，收穫滿滿。

經過一天激烈廝殺，南區八大組別已成功送出晉級決賽的菁英隊伍，將於6月28日挺進台中國立中興大學，挑戰全台總決賽最高榮耀，爭奪萬元冠軍獎金！

2023年起紐崔萊獨家冠名贊助全台規模最大3對3籃球賽，不分年齡在每個人心中種下健康種子。精彩賽事正在展開，今夏就讓我們一同見證這場屬於籃球人的盛會！

紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打。紐崔萊提供

紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打。紐崔萊提供

紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打。紐崔萊提供

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