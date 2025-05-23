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TPBL／慘輸雲豹45分 雷蒙恩：這不是戰神的籃球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神以45分差距不敵雲豹，季後挑戰賽戰績遭到扳平。圖／TPBL提供
戰神以45分差距不敵雲豹，季後挑戰賽戰績遭到扳平。圖／TPBL提供

TPBL季後挑戰賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，身為地主的桃園台啤永豐雲豹靠著團隊猛轟15顆三分球，加上20罰全中的高水準表現，以45分差距扳平帶著一勝晉級的台北台新戰神，賽後戰神總教練許皓程與攻下全隊最高12分的雷蒙恩都直言，今天打得很爛，並沒有打出戰神該有的球風。

以例行賽第4名帶著一勝晉級季後挑戰賽的戰神，相隔兩個禮拜再度出賽卻明顯不在狀態上，尤其是原本起伏就相當大的三分球出手，直到第三節才命中第一顆，在防守端又無法限制住雲豹多點開花的攻勢下，第三節就被對手取得40分以上的領先優勢，最終也以大比分差吞敗，兩隊將在周日於新竹縣體育館進行生死戰。

談到本季例行賽出雲豹拿下4勝2敗對戰優勢，但今天卻打出了荒腔走板的一戰，戰神總教練許皓程賽後說：「我們表現很爛，當然我們自己的球隊在心態上並沒有武裝起來，讓這場比賽產生非常大差距，但我覺得現在只是回到原點，我會跟球員再討論，我希望他們能武裝好自己心態，好好準備下一場比賽。」

至於攻下全隊最高12分的雷蒙恩也說：「我今天打得超爛，我覺得我沒有給我的球隊能量，我應該防守好給我球隊能量，今天這不是台新戰神的籃球，希望禮拜日能夠展現什麼是台新戰神的籃球。」

而雲豹雖然以大比分差距成功扳平戰局，但包括高錦瑋與林信寬兩大本土球星都直言，不會因此而鬆懈，林信寬說：「自己在賽前覺得今天可能會是高強度、非常競爭、拉鋸的比賽，但不會因為這件事（大勝）就掉以輕心，下一場還是會維持這樣心態去面對這場比賽，戰神不是好打球隊，這季打了幾場到第四節都還在拉鋸，或是被翻盤，不會因為大比分取勝就鬆懈。」

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