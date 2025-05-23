TPBL／季後挑戰賽 高錦瑋20分、10助攻雲豹宰戰神

TPBL季後賽挑戰賽今天登場，例行賽排名第5的雲豹，靠著全隊5成的投籃命中率，加上後衛高錦瑋挹注20分、10助攻，終場以113比68痛宰戰神，將系列賽扳成1比1平手。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天展開季後挑戰賽，一直打到例行賽最後1場才確定取得挑戰賽資格的台啤永豐雲豹，顯然手感比休息了12天才出賽的戰神好上許多。

根據TPBL季後挑戰賽規則，例行賽第4的台北台新戰神將和雲豹進行3戰2勝拚戰，不過戰神從自帶1勝開打。

沒想到主場作戰的雲豹，首節在林信寬單節9分帶領下，以27比20領先；第2節輪到高錦瑋和克羅馬（Lasannah V. Kromah）發揮，2人合力攻下17分，比戰神團隊單節14分還要高。

上半場戰神的進攻慘不忍睹，全隊2分球命中率38%，三分球9投0中；反觀雲豹「三本柱」高錦瑋、林信寬、克羅馬合力攻下38分，且全隊17罰全部命中，半場結束就以57比34遙遙領先。

第3節開打不到5分鐘，雲豹就已經將差距擴大到30分以上，讓比賽早早進入垃圾時間，而雲豹整場最多領先達47分。

雲豹除了高錦瑋外，林信寬18分、5籃板，克羅馬16分、6籃板、4助攻、5抄截，表現相當全面。

高錦瑋賽後接受轉播單位訪問時表示，「這個星期我們一直在準備防守，到季後挑戰賽防守強度一定要提高，才有機會把比賽拿下來。」

林信寬強調，「例行賽尾聲我們都一直再打贏球繼續、輸球回家的比賽，這對我們全隊專注度都很有幫助。」