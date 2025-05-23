TPBL／雲豹15顆三分球加20罰全中 季後挑戰賽扳平戰神

TPBL季後挑戰賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，由桃園台啤永豐雲豹出戰帶著一勝晉級的台北台新戰神，但戰神今天卻出現外線熄火的狀況，讓雲豹在前三節就取得30分以上領先優勢，雲豹最終也以113：68輕鬆取勝，雙方後天將在新竹縣體育館進行生死戰。

例行賽排名第4、5名的戰神與雲豹，將透過挑戰賽來決定最後一張季後賽門票獎落誰家，其中排名第4名的戰神帶有一勝優勢，只要今天贏球就能晉級，如果輸球雙方則將在周日移師到新竹縣體育館一戰定生死。

不過相較於季末取得關鍵戰役勝利的雲豹維持火燙手感，已經休兵兩周的戰神今天明顯不在狀態上，上半場三分球出手9次全都落空，反觀身為地主的雲豹展現旺盛的贏球企圖心，高錦瑋、林信寬、克羅馬更是攜手攻下38分，超過戰神團隊的34分，前兩節打完雲豹就已經取得17分領先。

易籃後，戰神在第三節剩下7分多鐘時才由錢肯尼投進團隊第一顆三分球，不過雲豹不但沒有示弱，還在三節狂飆6顆三分球，單節進帳32分，將領先優勢擴大到40分以上，在大幅領先的情況下，雲豹也將主力球員陸續換下，最終更是以45分差距拿下勝利，將戰線拉長到周日。

雲豹今天先發五人全數得分上雙，且團隊共投進15顆三分球，其中以高錦瑋20分、10助攻最佳，林信寬則是以9投7中的高命中率攻下18分，且雲豹今天罰球20次出手全都命中，相較之下戰神今天僅有不到5成2的罰球命中率，且團隊三分球出手22次僅命中4球，其中以雷蒙恩攻下12分最佳。