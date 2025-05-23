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籃球／富邦勇士力拚惜敗 富邦金控感謝球迷支持 24日感恩會

聯合報／ 即時報導
拚戰精神「勇」不止息，富邦金控邀請球迷參與富邦勇士籃球隊24日感恩會。圖／富邦金控提供
拚戰精神「勇」不止息，富邦金控邀請球迷參與富邦勇士籃球隊24日感恩會。圖／富邦金控提供

P. LEAGUE+ 2024-2025賽季總冠軍第七戰於21日落幕，領航猿隊首次榮獲總冠軍，台北富邦勇士籃球隊奮戰至最後一刻以些微差距落敗，雖然未能如願達成冠軍目標，但拚戰精神具體展現了富邦金控的品牌理念「正向力量成就可能」。富邦金控感謝球迷一路相挺、勇不放棄，也感謝球員辛苦奮戰，更祝福骨折傷退、目前已完成手術的志傑早日康復。富邦金控也邀請廣大球迷24日參與富邦勇士感恩會，一同為這個賽季畫下美好句點。

富邦金控董事長蔡明興指出，首先恭喜領航猿首次榮獲總冠軍。而富邦勇士勇敢面對挑戰，秉持「勇不止息」的核心精神，相信球迷們都有目共睹，尤其是「野獸」林志傑在第七戰傷退，讓人格外不捨，球團將全力協助他術後康復。

蔡明興也指出，這次獲得許多球迷反映，勇士隊第六戰無法在台北和平籃球館舉行，失去主場優勢是未能奪冠之關鍵因素，但感謝球迷仍一路相挺，相信經歷過這個賽季的考驗與挑戰，下個賽季的富邦勇士會更加堅強。

富邦勇士本季歷經2場熱身賽、24場例行賽、4場季後賽、7場總冠軍賽，共計37場賽事都有勇士球迷熱情應援。為了答謝廣大球迷支持，富邦勇士24日下午1點至5點將邀請球員、Fubon Angels在台北流行音樂中心戶外表演空間與球迷近距離互動，更會分享真心話與賽場甘苦談，歡迎球迷們身穿勇士官方服裝到場支持。

Team Fubon目標不僅贏得聯賽冠軍，更期盼提升台灣籃球整體環境。富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，並同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英選手，已連續16年榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。

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