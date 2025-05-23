TPBL／球星、教練都說讚 高錦瑋擠下林書豪奪人氣王

TPBL年度人氣球星票選結果出爐桃園台啤永豐雲豹隊主力球星高錦瑋在激烈競爭中脫穎而出，以1萬2618票的超高人氣，擠下新北國王隊球星林書豪1萬1673票，勇奪「2024-25 TPBL年度人氣球星」頭銜，成為聯盟史上最具話題性的票選之一。

本屆TPBL年度人氣球星票選自5月6日至5月22日展開，為期17天，吸引大批球迷熱情參與。從七支球團共118位註冊球員中，最終票選前十名依序為：高錦瑋（1萬2618票）、林書豪（1萬1673票）、馬建豪（3367票）、林俊吉（2305票）、努利（2269票）、雷蒙恩（1467票）、邱子軒（1427票）、高國豪（1127票）、林書緯（899票）、謝亞軒（838票）。

年僅22歲的高錦瑋在職業生涯第二年迅速展現明星潛力，本季在球場上以靈活的攻防轉換與穩定的節奏掌控大放異彩，不僅是聯盟唯二得過單月獎項的本土球員，亦蟬聯12月與1-2月的單月MVP，兩次的球迷票選中皆獲得第一名，其中一次更是以近千票之差超越林書豪。另外，本季也榮登助攻王寶座，帶領雲豹前進季後挑戰賽。他的成長有目共睹，連聯盟重量級球星與教練皆公開讚賞其表現。

林書豪於4月24日賽後記者會中曾表示，「他打得非常非常好，你可以看得出來他真的很想贏，很想進季後賽，我自己是去防他的，結果沒有防得很好，讓他投開了。」本季最後一場例行賽後，前隊友蔣淯安亦曾提及，「他是二年級生就被賦予這麼大的責任，應該滿有壓力的，但因為這個壓力也讓他進步很多。」連國王主帥萊恩都不諱言自己是高錦瑋的粉絲，這一連串的肯定，讓高錦瑋不僅在場上收穫成績，在場下也穩穩抓住球迷的心。

值得一提的是，高錦瑋每每在獲獎後，都保持一貫謙遜態度，將榮耀歸功於團隊與支持者。在球場上的成熟表現與場下低調誠懇的個性，使高錦瑋不只擁有技術支持，更收穫來自各界的尊敬。隨著例行賽的結束，雲豹將迎來季後挑戰賽，外界高度期待高錦瑋能再次扮演關鍵角色，帶領球隊衝擊更高榮耀。