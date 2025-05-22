快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

PLG／林志傑左手腕骨折已完成手術 預計休養2個月

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑左手腕骨折已完成手術，預計將休養2個月。圖／台北富邦勇士隊提供
林志傑左手腕骨折已完成手術，預計將休養2個月。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊「野獸」林志傑昨天在總冠軍賽第7戰於第四節最後4分40秒時，因防守落地時不慎導致左手腕骨折，並在今天已完成手術，富邦勇士球團也在今天宣布，林志傑預計將需要2個月恢復時間，但也將無法出席24日的球迷感恩活動。

林志傑在昨天的總冠軍賽第七戰，於第四節初挺身而出，幫助富邦勇士在與領航猿隊的拉鋸戰中穩住領先優勢，不過在比賽最後4分40秒一次防守盧峻翔的快攻上籃過程中，在落地時發生左手腕骨折的狀況，隨即前往醫院接受檢查，並於今天完成手術。

富邦勇士球團指出，林志傑昨天比賽中退場，診斷為左手腕骨折，今已完成手術，預計復原時間需兩個月，再次感謝輔大醫院運動醫學中心的協助，以及各界的關心。

籃球 林志傑

延伸閱讀

PLG／林志傑追防不慎左手腕骨折 凌晨進行關節鏡手術

PLG／林志傑手掌骨折傷退 盧峻翔、卡總送祝福

圖輯／PLG盧峻翔飆進超前分 領航猿奪隊史首冠

PLG／盧峻翔包辦MVP、FMVP史上首人 伯朗成隱藏功臣

相關新聞

PLG／林志傑左手腕骨折已完成手術 預計休養2個月

台北富邦勇士隊「野獸」林志傑昨天在總冠軍賽第7戰於第四節最後4分40秒時，因防守落地時不慎導致左手腕骨折，並在今天已完成...

PLG／林志傑追防不慎左手腕骨折 凌晨進行關節鏡手術

台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士球星林志傑在總冠軍賽第7戰不慎左手腕骨折，並於今天凌晨進行關節鏡手術，勇士球團表...

PLG／李家慷集齊「冠軍大滿貫」 道出一路走來不易

隨著台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天拋下冠軍彩帶，陣中球星李家慷完成從國小到職業的「冠軍大滿貫」，他表示一路...

PLG／領航猿末節逆轉富邦勇士 勇奪隊史首冠

ＰＬＧ史上首度總冠軍賽搶七大戰，昨天在桃園巨蛋舉行。地主領航猿第二、三節一度落後到十分，第四節在對手富邦勇士本土戰將林志...

PLG／談兩聯盟漸漸走在一起 陳建州：先跨出合作第一步

PLG今天在總冠軍賽搶七大戰結束後賽季正式落幕，對於外界關心的兩聯盟合併議題，聯盟副會長陳建州賽後表示，希望兩聯盟是漸漸...

PLG／林志傑手掌骨折傷退 盧峻翔、卡總送祝福

桃園璞園領航猿與台北富邦勇士今天在總冠軍賽第七戰上演激戰，不過第四節剩下4分40秒時，富邦勇士林志傑在阻止領航猿盧峻翔上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。