PLG／林志傑左手腕骨折已完成手術 預計休養2個月
台北富邦勇士隊「野獸」林志傑昨天在總冠軍賽第7戰於第四節最後4分40秒時，因防守落地時不慎導致左手腕骨折，並在今天已完成手術，富邦勇士球團也在今天宣布，林志傑預計將需要2個月恢復時間，但也將無法出席24日的球迷感恩活動。
林志傑在昨天的總冠軍賽第七戰，於第四節初挺身而出，幫助富邦勇士在與領航猿隊的拉鋸戰中穩住領先優勢，不過在比賽最後4分40秒一次防守盧峻翔的快攻上籃過程中，在落地時發生左手腕骨折的狀況，隨即前往醫院接受檢查，並於今天完成手術。
富邦勇士球團指出，林志傑昨天比賽中退場，診斷為左手腕骨折，今已完成手術，預計復原時間需兩個月，再次感謝輔大醫院運動醫學中心的協助，以及各界的關心。
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