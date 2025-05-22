PLG／林志傑追防不慎左手腕骨折 凌晨進行關節鏡手術

PLG台北富邦勇士隊球星林志傑在總冠軍賽第7戰不慎左手腕骨折，並於今天凌晨進行關節鏡手術，勇士球團表示將全力協助林志傑恢復。

PLG總冠軍賽第7戰昨天在桃園巨蛋登場，由勇士作客桃園璞園領航猿隊，第4節剩下4分40秒領航猿球星盧峻翔快攻上籃時，積極追防的林志傑重摔落地、左手腕變形，初步判定可能為骨折，賽後立即送往醫院急診檢查；最終領航猿以89比86逆轉勝，並奪得PLG隊史首冠。

勇士球團透過聲明指出，經醫師診斷後，林志傑確定為左手腕骨折，並已經於今天凌晨進行關節鏡手術，「勇士團隊將盡全力協助林志傑恢復，期許他早日康復，感謝大家關心。」

摘下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的盧峻翔，賽後接受媒體聯訪時透露，林志傑是值得學習的前輩，即便年滿40歲還是充滿拚勁，展現不放棄的精神，並提到自己當下只是快攻上籃、沒有惡意，「當然不希望他受傷，祝他早日康復。」

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）則指出，來到台灣執教時就知道林志傑的威名，對他也充滿敬意，「希望他趕快恢復，繼續享受這個舞台，因為他真的是可敬對手。」