快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

PLG／林志傑追防不慎左手腕骨折 凌晨進行關節鏡手術

中央社／ 台北22日電
林志傑。記者季相儒／攝影
林志傑。記者季相儒／攝影

PLG台北富邦勇士隊球星林志傑在總冠軍賽第7戰不慎左手腕骨折，並於今天凌晨進行關節鏡手術，勇士球團表示將全力協助林志傑恢復。

PLG總冠軍賽第7戰昨天在桃園巨蛋登場，由勇士作客桃園璞園領航猿隊，第4節剩下4分40秒領航猿球星盧峻翔快攻上籃時，積極追防的林志傑重摔落地、左手腕變形，初步判定可能為骨折，賽後立即送往醫院急診檢查；最終領航猿以89比86逆轉勝，並奪得PLG隊史首冠。

勇士球團透過聲明指出，經醫師診斷後，林志傑確定為左手腕骨折，並已經於今天凌晨進行關節鏡手術，「勇士團隊將盡全力協助林志傑恢復，期許他早日康復，感謝大家關心。」

摘下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的盧峻翔，賽後接受媒體聯訪時透露，林志傑是值得學習的前輩，即便年滿40歲還是充滿拚勁，展現不放棄的精神，並提到自己當下只是快攻上籃、沒有惡意，「當然不希望他受傷，祝他早日康復。」

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）則指出，來到台灣執教時就知道林志傑的威名，對他也充滿敬意，「希望他趕快恢復，繼續享受這個舞台，因為他真的是可敬對手。」

林志傑 富邦勇士 PLG

延伸閱讀

PLG／領航猿末節逆轉富邦勇士 勇奪隊史首冠

PLG／林志傑手掌骨折傷退 盧峻翔、卡總送祝福

圖輯／PLG盧峻翔飆進超前分 領航猿奪隊史首冠

PLG／盧峻翔包辦MVP、FMVP史上首人 伯朗成隱藏功臣

相關新聞

PLG／林志傑追防不慎左手腕骨折 凌晨進行關節鏡手術

台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士球星林志傑在總冠軍賽第7戰不慎左手腕骨折，並於今天凌晨進行關節鏡手術，勇士球團表...

PLG／李家慷集齊「冠軍大滿貫」 道出一路走來不易

隨著台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天拋下冠軍彩帶，陣中球星李家慷完成從國小到職業的「冠軍大滿貫」，他表示一路...

PLG／領航猿末節逆轉富邦勇士 勇奪隊史首冠

ＰＬＧ史上首度總冠軍賽搶七大戰，昨天在桃園巨蛋舉行。地主領航猿第二、三節一度落後到十分，第四節在對手富邦勇士本土戰將林志...

PLG／談兩聯盟漸漸走在一起 陳建州：先跨出合作第一步

PLG今天在總冠軍賽搶七大戰結束後賽季正式落幕，對於外界關心的兩聯盟合併議題，聯盟副會長陳建州賽後表示，希望兩聯盟是漸漸...

PLG／林志傑手掌骨折傷退 盧峻翔、卡總送祝福

桃園璞園領航猿與台北富邦勇士今天在總冠軍賽第七戰上演激戰，不過第四節剩下4分40秒時，富邦勇士林志傑在阻止領航猿盧峻翔上...

PLG／開了三年前預約奪冠啤酒 卡米諾斯：冠軍獻給球員

來台第四個年頭的桃園璞園領航猿總教練，在歷經了4度爭冠失利後，今天總算與領航猿一同拿下冠軍，賽後記者會上他也帶著一罐放了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。