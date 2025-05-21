PLG／談兩聯盟漸漸走在一起 陳建州：先跨出合作第一步

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
陳建州直言兩聯盟漸漸走在一起必須先跨出合作第一步。記者季相儒／攝影
陳建州直言兩聯盟漸漸走在一起必須先跨出合作第一步。記者季相儒／攝影

PLG今天在總冠軍賽搶七大戰結束後賽季正式落幕，對於外界關心的兩聯盟合併議題，聯盟副會長陳建州賽後表示，希望兩聯盟是漸漸走在一起，但首先是要先跨出合作第一步。

本賽季回歸四隊的PLG，儘管賽季開打前一度因為缺乏多元的對戰組合不被看好，各隊票房也受到影響，不過隨著總冠軍賽的激烈戰況，今天的搶七大戰仍是希望滿場球迷進場觀賽。

而聯盟副會長陳建州在賽後受訪時也表示，對於外界關心的兩聯盟議題，希望兩聯盟是漸漸走在一起，「先合作，但要先跨出第一步，不管是從賽事，像是例行賽一起打、季後賽一起打或是台灣大賽的可能性，都是可以談的，但現在的情況可能是很難一次到位，很難在短時間做到。」

陳建州坦言，儘管外界都希望台灣雙職籃聯盟能夠以日本作為參考，但他認為日本也是花了10年，兩聯盟也不需要躁進，尤其PLG這次冠軍賽將球迷慢慢打回來，「希望這個棒子TPBL能夠接下，我們球迷願意回來，接下來也會一場一場把球迷打回來。」

陳建州 籃球 台灣大賽 TPBL PLG

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