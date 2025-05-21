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PLG／林志傑手掌骨折傷退 盧峻翔、卡總送祝福

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
PLG總冠軍賽搶七封王戰，富邦勇士隊林志傑受傷退場。記者季相儒／攝影
PLG總冠軍賽搶七封王戰，富邦勇士隊林志傑受傷退場。記者季相儒／攝影

桃園璞園領航猿與台北富邦勇士今天在總冠軍賽第七戰上演激戰，不過第四節剩下4分40秒時，富邦勇士林志傑在阻止領航猿盧峻翔上籃時，不僅造成犯規進算，還因為左手掌受傷退場，成為今天冠軍賽的一大遺憾，賽後盧峻翔也直言，林志傑是他很尊敬的長輩，看到他不放棄的精神和領袖氣質是他需要學習的，也祝福他早日康復。

儘管這次總冠軍賽個人狀態不佳，但富邦勇士「野獸」林志傑在今天的搶七大戰仍是挺身而出，尤其是關鍵第四節一度連得4分讓富邦勇士士氣大振，不過在比賽最後4分多鐘時的一次防守盧峻翔快攻上籃的過程中，林志傑卻在落地時疑似左手掌撐地導致骨折狀況，只能提前退場。

賽後盧峻翔在談到那次攻守狀況時說：「傑哥是我非常尊敬的長輩，已經有這歲數拚勁還是跟我們一樣，看到他不放棄的精神是我們要學習的，不只在場上幫助團隊，領袖氣質是我可以學習的，祝他早日康復，當下我也只是快攻上籃沒有惡意，球賽難免會這樣子，但祝福他早日康復。」

至於卡米諾斯也強調，自己在來台後就知道林志傑這位球員，儘管沒有看過他年輕時的表現，但對於他卻是非常尊敬，「我們希望他能享受這最後的舞台，希望他能夠快點恢復，他是非常可敬的對手。」

籃球 盧峻翔 桃園璞園領航猿 林志傑 富邦勇士

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