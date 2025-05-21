PLG／開了三年前預約奪冠啤酒 卡米諾斯：冠軍獻給球員

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
領航猿總教練卡米諾斯（中）拿下來台執教首冠。記者季相儒／攝影
領航猿總教練卡米諾斯（中）拿下來台執教首冠。記者季相儒／攝影

來台第四個年頭的桃園璞園領航猿總教練，在歷經了4度爭冠失利後，今天總算與領航猿一同拿下冠軍，賽後記者會上他也帶著一罐放了3年的啤酒，並透露這是他與當年助教迪雅哥約好，要在奪冠時那天喝的啤酒，「今天我終於喝了它。」

在4年前來台帶領T1聯盟台中太陽首個賽季就闖進到總冠軍賽的卡米諾斯，卻在來台的首個冠軍賽遭到橫掃，之後他則是轉戰領航猿，不僅近兩年都打進到總冠軍賽，今年東超也帶領領航猿晉級冠軍賽，但前3次爭冠都鎩羽而歸，直到今天才捧起來台後的首座冠軍。

在賽後頒獎儀式上，卡米諾斯則是帶上自己家鄉巴斯克自治區的旗幟登上舞台受獎，並透露賽後第一時間就打電話給他的媽媽報告喜訊，且一度講到落淚，談到帶著巴斯克的旗幟上台，卡米諾斯說：「這個對我是很簡單的意義，我認同自己是巴斯克人而不是西班牙人，那邊有不同文化和語言，想要獨立，那個旗幟我每天留在家裡，是我跟巴斯克的連結。來台灣後我很少放假，要回去很困難，連結上希望有一個依靠，台灣跟巴斯克有很像的處境，可能有些人不認同，但這是一個很美好的地方。」

而賽後記者會上卡米諾斯更是帶上一瓶放了三年的啤酒，並透露這是他與前助教迪雅哥的約定，「在我來到領航猿的第一季，我在大溪威斯汀看到這罐瓶酒，雖然我不太喝酒，但我跟迪雅哥說等我奪冠後我會開來喝，今天我終於喝了。」

談到帶領領航猿奪下隊史首冠，卡米諾斯賽後也直言要將這座冠軍獻給球員，「我們之前在很多重要比賽都輸2、3分，今天就是獻給球員，他們值得這個冠軍，他們非常受教，雖然偶而會討價還價，想要多放幾天。」

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