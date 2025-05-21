圖輯／PLG盧峻翔飆進超前分 領航猿奪隊史首冠

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
璞園領航猿擊敗富邦勇士獲得隊史首冠，盧峻翔高舉MVP金盃歡呼。記者季相儒／攝影
璞園領航猿擊敗富邦勇士獲得隊史首冠，盧峻翔高舉MVP金盃歡呼。記者季相儒／攝影

PLG史上首度的總冠軍賽搶七大戰今天在璞園領航猿主場桃園巨蛋登場，吸引滿場觀眾進場，兩隊也打出一場毫無冷場的賽事，上半場台北富邦勇士在賴廷恩、簡廷兆砍進7顆三分球領軍下取得5分領先，不過第四節領航猿吹起反攻號角，在富邦勇士林志傑比賽最後4分鐘傷退的情況下，盧峻翔卻完成關鍵「三分打」與三分球，幫助領航猿最終以89：86收下隊史首冠。

璞園領航猿擊敗富邦勇士獲得隊史首冠，全隊高舉冠軍金盃歡呼。記者季相儒／攝影
璞園領航猿擊敗富邦勇士獲得隊史首冠，全隊高舉冠軍金盃歡呼。記者季相儒／攝影
璞園領航猿盧峻翔上籃得分。記者季相儒／攝影
璞園領航猿盧峻翔上籃得分。記者季相儒／攝影
璞園領航猿擊敗富邦勇士獲得隊史首冠，全隊高舉冠軍金盃歡呼。記者季相儒／攝影
璞園領航猿擊敗富邦勇士獲得隊史首冠，全隊高舉冠軍金盃歡呼。記者季相儒／攝影
領航猿最終以89：86收下隊史首冠，全場球迷拋下橘色彩帶。記者季相儒／攝影
領航猿最終以89：86收下隊史首冠，全場球迷拋下橘色彩帶。記者季相儒／攝影
今天第7戰吸引滿場球迷到場加油。記者季相儒／攝影
今天第7戰吸引滿場球迷到場加油。記者季相儒／攝影
璞園領航猿盧峻翔上籃得分後倒地激動吶喊。記者季相儒／攝影
璞園領航猿盧峻翔上籃得分後倒地激動吶喊。記者季相儒／攝影
富邦勇士林志傑與盧峻翔發生碰撞後傷退。記者季相儒／攝影
富邦勇士林志傑與盧峻翔發生碰撞後傷退。記者季相儒／攝影
領航猿最終以89：86收下隊史首冠，全場球迷拋下橘色彩帶。記者季相儒／攝影
領航猿最終以89：86收下隊史首冠，全場球迷拋下橘色彩帶。記者季相儒／攝影
領航猿最終以89：86收下隊史首冠。記者季相儒／攝影
領航猿最終以89：86收下隊史首冠。記者季相儒／攝影

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