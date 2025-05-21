圖輯／PLG盧峻翔飆進超前分 領航猿奪隊史首冠
PLG史上首度的總冠軍賽搶七大戰今天在璞園領航猿主場桃園巨蛋登場，吸引滿場觀眾進場，兩隊也打出一場毫無冷場的賽事，上半場台北富邦勇士在賴廷恩、簡廷兆砍進7顆三分球領軍下取得5分領先，不過第四節領航猿吹起反攻號角，在富邦勇士林志傑比賽最後4分鐘傷退的情況下，盧峻翔卻完成關鍵「三分打」與三分球，幫助領航猿最終以89：86收下隊史首冠。
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