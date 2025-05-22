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PLG／領航猿末節逆轉 奪隊史首冠
ＰＬＧ史上首度總冠軍賽搶七大戰，昨天在桃園巨蛋舉行。地主領航猿第二、三節一度落後到十分，第四節在對手富邦勇士本土戰將林志傑受傷退場後，由「夜王」盧峻翔完成關鍵「三分打」與三分球逆轉戰局，最終領航猿以八十九比八十六收下隊史首冠。
領航猿在總冠軍賽第六戰成功續命後，昨天兩隊繼續在桃園巨蛋上演搶七生死戰。上半場富邦勇士在雙衛賴廷恩、簡廷兆合計投進七記三分球的外線火力支援下，以五十比四十五領先。
易籃後，富邦勇士一度將領先優勢擴大到兩位數，但領航猿關達祐下半場進帳十分，幫助領航猿在第四節開打後追到六分差距。
比賽最後四分四十秒，盧峻翔快攻上籃命中還造成林志傑犯規完成「三分打」，林志傑在該次防守中受傷退場，成了本場比賽轉捩點。隨後盧峻翔又在比賽最後兩分鐘投進決定比賽勝負的三分球，最終領航猿以三分差距帶走隊史首冠。
領航猿昨以盧峻翔和伯朗皆攻下廿分表現最佳，替補上陣的關達祐與葛拉漢也有十三分進帳。
富邦勇士以威希十七分和莫巴耶十五分最佳，傷退的林志傑有十一分、六籃板、四助攻演出。
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