PLG／盧峻翔包辦MVP、FMVP史上首人 伯朗成隱藏功臣

PLG總冠軍賽搶七大戰，桃園璞園領航猿今天在最多10分落後的情況下，於第四節由盧峻翔和葛拉漢領軍逆轉戰局，最終以3分差距拿下PLG隊史首座冠軍，並且由盧峻翔奪下FMVP，這次冠軍賽背負極大壓力的他賽後也直言，奪冠後壓力完全釋放。

PLG史上首度的總冠軍賽搶七大戰今天在桃園巨蛋舉行，並吸引滿場球迷進場觀賽，地主領航猿在前三節陷入苦戰，一度以10分差距落後給富邦勇士，不過第四節初先是本系列賽陷入低潮的葛拉漢率先發難，再由盧峻翔在關鍵時刻接力，兩人在末節合力攻下19分，成為領航猿逆轉奪冠的關鍵。

在領航猿高捧隊史首座PLG總冠軍金盃後，盧峻翔也以系列賽平均16.7分，拿下FMVP，更是聯盟史上包辦同一年度MVP與FMVP的球員，賽後他一度激動落淚說：「生涯首次奪冠還拿下總冠軍賽MVP，奪冠後壓力完全釋放，我成長為冠軍球員了。」

而伯朗雖然與FMVP擦身而過，但總冠軍賽的亮眼表現更是支撐領航猿與富邦勇士一路打進到第七戰的關鍵，賽後他也表示，儘管今天球隊一度落後，但他始終相信球隊，「第七戰、第四節、逆轉勝，是我今天最喜歡的三個詞。」

至於拿下11分的布依德也表示，「我來台灣第四年，知道花很多時間才走到冠軍，非常肯定年輕球員們，在場上第三節看似要失去控制，但第四節大家還是非常努力，即使我不在場上，但我看見隊友決心。」