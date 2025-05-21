PLG／林志傑傷退、盧峻翔飆進超前分 領航猿奪隊史首冠

PLG史上首度的總冠軍賽搶七大戰今天在桃園巨蛋登場，不僅吸引滿場觀眾進場，兩隊也打出一場毫無冷場的賽事，上半場台北富邦勇士在賴廷恩、簡廷兆砍進7顆三分球領軍下取得5分領先，不過第四節領航猿吹起反攻號角，在富邦勇士林志傑比賽最後4分鐘傷退的情況下，盧峻翔卻完成關鍵「三分打」與三分球，幫助領航猿最終以89：86收下隊史首冠。

富邦勇士在前一場比賽遭到領航猿扳平戰局後，PLG也進入史上首度的總冠軍賽搶七大戰，而今天開賽領航猿就打出絕佳氣勢，儘管富邦勇士後衛賴廷恩今天外線火力全開，在首節就投進3顆三分球，但領航猿首節在團隊6人有得分紀錄下，仍是取得25：21領先。

不過第二節前段簡廷照、賴廷恩連續命中3顆三分球，富邦勇士逆轉戰局取得32：27領先，所幸布依德關鍵時刻挺身而出連得4分止血，加上伯朗在該節剩下2分多鐘時也連得5分，讓該節一度最多8分的落後劣勢，追到僅剩下2分差距，加上倒數40秒，伯朗再度完成補扣，領航猿一度追平比數，但富邦勇士接著靠著洪楷傑兩罰俱中以及簡廷兆的壓哨三分球，上半場打完仍是以50：45領先。

易籃後，富邦勇士由洪楷傑投進三分球為下半場揭開序幕，並且趁著領航猿一波進攻亂流取得10分領先，該節兩隊在罰球線上表現都不佳的情況下，領航猿7次罰球僅命中2球，富邦勇士也僅有16罰7中，前三節打完富邦勇士仍保持8分領先。

第四節初富邦勇士林志傑連得4分，但領航猿葛拉漢也連得5分止血，加上為沃特斯在比賽最後8分半鐘就犯滿離場，讓領航猿士氣大振，並在比賽最後4分40秒靠著盧峻翔「三分打」逆轉戰局，且富邦勇士林志傑還在該次犯規過程中受傷退場，但富邦勇士也由金恩回敬「三分打」再要回領先。

比賽最後2分鐘盧峻翔投進三分球，助領航猿取得1分領先，反觀富邦勇士接下來幾波進攻都未能進球，還送伯朗站上罰球線兩罰俱中，領航猿在最終就以3分差距拿下隊史首冠。

PLG總冠軍賽搶七封王戰，富邦勇士隊林志傑受傷退場。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊盧峻翔。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊盧峻翔。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊盧峻翔。記者季相儒／攝影

富邦勇士林志傑（右）在第四節最後4分鐘受傷退場。記者季相儒／攝影 領航猿拿下隊史首座冠軍。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影 PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影

PLG總冠軍賽搶七封王戰，璞園領航猿隊擊敗富邦勇士隊封王。記者季相儒／攝影