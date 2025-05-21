PLG／現身搶七大戰 劉錚談盧峻翔扛壓力：成長最快時候

PLG總冠軍賽今天進行搶七大戰，不僅吸引滿場球迷進場，包括旅外球星劉錚也到場觀賽，身為台灣聯賽最近一次總冠軍賽搶七大賽（SBL第12季）的成員，劉錚在談到今年總冠軍賽領航猿盧峻翔背負龐大壓力時表示，這是球員成長最快的時候。

台灣籃球聯賽前一次在總冠軍賽經歷搶七大戰，已經是SBL第17季時裕隆出戰台啤，不過當年台啤是帶著一勝晉級冠軍賽，實際上只打了6場賽事，至於前一次完整的搶七大戰，則必須追溯到SBL第12季時的璞園出戰台啤，當時劉錚也還身披台啤戰袍，不過台啤在3：1領先的情況下，最終卻遭到璞園逆轉奪冠。

而今天劉錚也現身桃園巨蛋觀賞PLG總冠軍賽搶七大戰，身為桃園人的他在被問到支持哪支球隊時，他則笑說，「兩邊都支持。」

談到今年總冠軍賽領航猿一哥盧峻翔面對不少的壓力與質疑，劉錚也說：「有壓力才會成長，怎麼在有壓力的情況下怎麼幫助球隊，這時候成長最快，說再多都沒用，打就知道了。」

對於旅外將邁入第10個年頭，劉錚也透露自己目前與上海還有一年合約，目前也還沒有考慮到未來動向，「當然家人也會是一個考量，但沒有想到那麼遠，現在回來就是把握在台灣陪小朋友的時間。」