籃球／傳奇攜手神奇 李忠熙、羅興樑領銜菁英射手營

一位是緃橫80、90年代亞洲籃壇，並曾在世錦賽面對四強賽中豪取45分的「亞洲第一射手」李忠熙，一位是率領中華隊先敗日本、再挫南韓黃金世代拿下U22冠軍的「神奇小子」羅興樑，這對師徒將於7月起在文化大學登場的「MONARCH菁英射手營」中合體，一起以品牌大使的身分與會，同為台灣年輕選手大方傳承頂尖射手「快、狠、準」的觀念、動作和球商。

今年首度登場的「MONARCH菁英射手營」，將以全球職籃訓練的主流方式為基底，注入頂尖射手DNA於訓練課程中，內容將聚焦在技術（skill）、投射（shooting）、擋拆（pick & roll）等三大進攻環節上，再輔以閱讀防守等心法，用「跑」創造出空檔，再串連「接」與「投」，讓動作一氣呵成。

MONARCH品牌大使李忠熙與羅興樑皆表示，品牌堅信每一位運動員，不論種族、背景或地域，都應擁有接受頂尖訓練與指導的機會，藉由舉辦「MONARCH菁英射手營」傳遞頂尖射手的各項訓練技術，為台灣基層籃運發展創造新視野、新可能。

本次射手營將在文化大學展開為期七天的訓練課程，「亞洲第一射手」李忠熙與「神奇小子」羅興樑攜手合作，共同規劃嚴謹且扎實的籃球訓練課程，除6月30日至7月2日前三天為文化大學籃球隊，與受邀的HBL潛力新秀等非公開訓練日外，7月3日至7月6日則開放全台籃球學子報名參加，不分性別，共分為國中組、高中組、社會成人組等組別，每日6小時的課程內容，得以接受第一手的籃球新技，還能近距離與傳奇球星互動。