PLG／領航猿盧峻翔背水一戰攻19分 率隊擊敗勇士進搶七決戰

PLG冠軍戰富邦勇士與璞園領航猿之爭，於今晚進行第六戰，陷入2勝3負沒有退路的領航猿，在這場關鍵戰役全力一搏，本土戰將盧峻翔與洋將布依德、葛拉漢聯手，首節拉出23：16領先優勢，到第二節更是攻防兩端都讓對手勇士吃盡苦頭下，一度取得16分大幅領先，在上半場結束47：31保持領先。進入下半場，不讓領先優勢溜走，終場以83：67取得勝利，兩隊系列賽打成3：3平手，將於周三在桃園驟死戰決定本季冠軍誰屬。

今天富邦勇士雖是主場，由於雙北世壯運進行，無法使用和平館下，因此借用桃園巨蛋做為主場，然而全隊發揮並不理想，一路挨打，全隊僅洋將威希金恩，以及外籍生莫巴耶三人得分上兩位數。

至於領航猿本土球員盧峻翔攻下19分，居全隊之冠，在第三節一度領先多達22分，雖在第四節一度被勇士逼近比數，但最終領航猿仍靠著領先優勢本錢，取得最後勝利。