3X3籃球／體育署首度辦理企業運動交流賽 錢薇娟進行表演賽

為促進企業透過運動交流、鼓勵職工運動，教育部體育署首度辦理「2025企業運動3X3籃球交流賽」，將自8月起於北、中、南三區共計舉辦6場次3對3籃球賽事，以「職場爭鋒，超越界線！」為主題，結合職場競爭合作精神、籃球運動魅力與性別平權理念，鼓勵各行各業的企業員工打破隔閡、跨界交流、強化團隊凝聚力，歡迎企業踴躍報名組隊參與，以球會友。

體育署從2018年起推動「企業聘用運動指導員」補助專案，鼓勵企業聘用具運動專業背景人才，補助企業辦理職工運動活動經費。推動專案迄今共計輔導企業聘用645名運動指導員，補助企業辦理2300多項員工運動活動，逾57萬人次參與，顯見企業運動文化已逐步成形並影響職場氛圍。

除熱血的3X3籃球交流賽以外，賽事中場也將穿插籃球趣味遊戲，讓企業應援員工自由報名參加，增進團隊情誼並增加活動趣味；北區更邀請錢薇娟及職業球星高錦瑋、徐詩涵與企業選手進行表演賽互動，並開放簽名合影，為整體活動增添亮點。

體育署表示，希望透過本次籃球交流賽做為引玉磚，藉由賽事鼓勵企業推動員工平日養成規律運動習慣，也歡迎企業申請「企業聘用運動指導員」補助方案，今年度新聘用3名運動指導員最高可補助245萬元運動經費，配合補助計畫還提供「科技體適能檢測」、「運動名人講座」、「專業諮詢輔導」及「運動指導員增能課程」等多元資源，助力企業打造兼具活力與包容性的運動型職場。

更多賽事詳情、報名辦法及補助申請，敬請至「i運動資訊平台-運動好人才 企業動起來」網站查詢，或電話洽詢專案管理中心（02）77378089。

運動部將在9月掛牌成立，推動運動政策邁向嶄新紀元，以運動壯大台灣，打造一個運動平權、社會包容及永續發展的運動國家，達成運動全民化、產業化、國際化之目標，讓人人都動起來，將運動帶入社區、帶進生活，培養國人運動愛好、提升規律運動習慣。

「i運動資訊平台」https://isports.sa.gov.tw/apps/SGM/index.aspx

「賽事報名連結」https：//forms.gle/x8BAGQu3rvoZZwQ68