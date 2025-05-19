快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

TPBL／首支與UNDEFEATED合作亞洲職籃隊 夢想家季後賽攜手聯名主題

聯合新聞網／ 綜合報導

福爾摩沙夢想家今日（5/19）正式宣布與美國知名街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手合作，推出全新聯名企劃。這是UNDEFEATED首度與亞洲職業運動球隊合作，象徵著品牌持續深化全球籃球文化與街頭風格的承諾。

自 2002 年成立以來，UNDEFEATED與洛杉磯道奇隊、BCFC等多支頂尖體育隊伍合作，持續以「勝利不敗」為核心理念，連結運動精神與街頭文化。品牌所代表的拚搏精神與堅持信念，正與夢想家在賽場上無懼挑戰的態度，展現的韌性相互呼應。UNDEFEATED 表示：「我們相信，真正的勝利來自於不斷突破、挑戰與堅持信念，這正是我們與夢想家之間最深層的共鳴。」雙方攜手透過這次合作，希望將這份不敗精神傳達到每一位球迷。

夢想家季後賽系列將以「夢想不敗」為主題，延續 UNDEFEATED 所堅持的「不敗」理念，並與夢想家「萬夫莫敵」的本季度口號相互呼應。不只是對球隊競爭力的象徵，更是一種態度的體現，即便面對強敵與困難，我們依然勇敢專注於自己的信念與目標，期許以堅定信念迎接挑戰，在築夢之路上不斷突破、往前邁進。

DREAMERS x UNDEFEATED 聯名系列融合雙方標誌性圖騰與設計語言，商品涵蓋服飾、配件與實戰球衣，是夢想家首度與潮流品牌推出的比賽球衣設計。我們以街頭視角詮釋籃球美學，打造專屬於球迷的收藏單品。

夢想家本季例行賽以第二種子之姿晉級季後賽，並握有首輪主場優勢，號召球迷一同集結更強火力，迎接更加激烈的賽事挑戰。VIP、D-FANS 今日優先購票，5/21(三) 一般季票、5/22(四)全面開放售票。聯名系列商品將於 5/29在夢想家主場開賣，並同步於UNDEFEATED台北、台中門市、夢想商城官網發售。這不只是一組聯名單品，更是向有著永不言敗精神的籃球熱愛者與街頭文化愛好者致敬。

籃球

相關新聞

TPBL／首支與UNDEFEATED合作亞洲職籃隊 夢想家季後賽攜手聯名主題

福爾摩沙夢想家今日（5/19）正式宣布與美國知名街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手合作，推出全新聯名企劃。這是UNDEFEATED首度與亞洲職業運動球隊合作，象徵著品牌持續深化全球籃球文化與街頭風格

籃球／U19籃球聯盟 MAMBA B笑擁U15乙組金盃 郭尚恩獲FMVP

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽18日在信義運動中心進行U15乙組的四強賽，GEAR在首戰擊退FLYING取得冠...

TPBL／2024-25賽季數據獎項出爐 台啤永豐雲豹四大榮譽是最大贏家

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-25年賽季數據獎項今天揭曉，桃園台啤永豐雲豹隊成為最大贏家，共囊括四大榮譽，包涵...

籃球／全國小學籃賽 台北All Star逆轉勝

二○二五全國小學籃球明星賽昨在南山高中體育館進行，男生組冠軍賽異常激烈，上半場落後的台北All Star先將戰局逼進延長...

TPBL／克羅馬飆大三元 雲豹搶下季後賽門票

台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天靠著克羅馬飆大三元，在例行賽最終戰以104比85擊敗福爾摩沙夢想家，同時搶下最...

籃球／小學體總攜手福康文教基金會搭建明星賽舞台 東南All Star奪冠

由中華民國國小籃球體育總會舉辦的「2025全國小學籃球明星賽」昨天（17日）在南山高中體育館熱鬧開打，今年邀請女生組3隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。