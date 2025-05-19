TPBL／首支與UNDEFEATED合作亞洲職籃隊 夢想家季後賽攜手聯名主題

福爾摩沙夢想家今日（5/19）正式宣布與美國知名街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手合作，推出全新聯名企劃。這是UNDEFEATED首度與亞洲職業運動球隊合作，象徵著品牌持續深化全球籃球文化與街頭風格的承諾。

自 2002 年成立以來，UNDEFEATED與洛杉磯道奇隊、BCFC等多支頂尖體育隊伍合作，持續以「勝利不敗」為核心理念，連結運動精神與街頭文化。品牌所代表的拚搏精神與堅持信念，正與夢想家在賽場上無懼挑戰的態度，展現的韌性相互呼應。UNDEFEATED 表示：「我們相信，真正的勝利來自於不斷突破、挑戰與堅持信念，這正是我們與夢想家之間最深層的共鳴。」雙方攜手透過這次合作，希望將這份不敗精神傳達到每一位球迷。

夢想家季後賽系列將以「夢想不敗」為主題，延續 UNDEFEATED 所堅持的「不敗」理念，並與夢想家「萬夫莫敵」的本季度口號相互呼應。不只是對球隊競爭力的象徵，更是一種態度的體現，即便面對強敵與困難，我們依然勇敢專注於自己的信念與目標，期許以堅定信念迎接挑戰，在築夢之路上不斷突破、往前邁進。

DREAMERS x UNDEFEATED 聯名系列融合雙方標誌性圖騰與設計語言，商品涵蓋服飾、配件與實戰球衣，是夢想家首度與潮流品牌推出的比賽球衣設計。我們以街頭視角詮釋籃球美學，打造專屬於球迷的收藏單品。

夢想家本季例行賽以第二種子之姿晉級季後賽，並握有首輪主場優勢，號召球迷一同集結更強火力，迎接更加激烈的賽事挑戰。VIP、D-FANS 今日優先購票，5/21(三) 一般季票、5/22(四)全面開放售票。聯名系列商品將於 5/29在夢想家主場開賣，並同步於UNDEFEATED台北、台中門市、夢想商城官網發售。這不只是一組聯名單品，更是向有著永不言敗精神的籃球熱愛者與街頭文化愛好者致敬。